Врач рассказала, существуют ли гипоаллергенные породы собак на самом деле

Для людей, страдающих от аллергии, вопрос выбора собаки часто становится сложным. Существуют ли породы, которые способствуют снижению риска аллергических реакций благодаря своей специальной шерсти?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра и аллерголога Дианы Протоковило.

Существуют ли гипоаллергенные собаки

По словам врача, мнение о том, что якобы существуют гипоаллергенные породы собак является мифом. Его разводят те люди, которые разводят собак, ведь им это выгодно.

Считается, что собаки, в которых не шерсть, а волосы, они не являются аллергенными. На самом деле по данным исследования аллергенами собак является не только шерсть, но и моча слюна и их биологические выделения.

Поэтому не существует таких пород собак, которые совсем бы не вызывали аллергии у человека, у которого есть чувствительность к главному аллергену собак.

Аллерголог отметила, если у вас есть аллергия на шерсть собаки, то вы можете или лечить специфически эту аллергию с помощью асит-терапии или избегать контакта с животными.

Признаки аллергии на собак

Признаки аллергии на собак могут варьироваться от легких до более серьезных и включают следующие симптомы:

чихание

кашель

заложенность и выделения из носа

тяжелое дыхание или свист

красные, водянистые или зудящие глаза

воспаление или отек век

зуд и покраснение кожи

сыпь или крапивница

экзема

головная боль

усталость

Основной причиной аллергии на собак являются белки, содержащиеся в их слюне, моче и шерсти.