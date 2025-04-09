ua en ru
Ср, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Врач рассказала, существуют ли гипоаллергенные породы собак на самом деле

Среда 09 апреля 2025 12:20
UA EN RU
Врач рассказала, существуют ли гипоаллергенные породы собак на самом деле Существуют ли гипоаллергенные породы собак (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Диана Протоковило

Для людей, страдающих от аллергии, вопрос выбора собаки часто становится сложным. Существуют ли породы, которые способствуют снижению риска аллергических реакций благодаря своей специальной шерсти?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра и аллерголога Дианы Протоковило.

Существуют ли гипоаллергенные собаки

По словам врача, мнение о том, что якобы существуют гипоаллергенные породы собак является мифом. Его разводят те люди, которые разводят собак, ведь им это выгодно.

Считается, что собаки, в которых не шерсть, а волосы, они не являются аллергенными. На самом деле по данным исследования аллергенами собак является не только шерсть, но и моча слюна и их биологические выделения.

Поэтому не существует таких пород собак, которые совсем бы не вызывали аллергии у человека, у которого есть чувствительность к главному аллергену собак.

Аллерголог отметила, если у вас есть аллергия на шерсть собаки, то вы можете или лечить специфически эту аллергию с помощью асит-терапии или избегать контакта с животными.

Признаки аллергии на собак

Признаки аллергии на собак могут варьироваться от легких до более серьезных и включают следующие симптомы:

  • чихание
  • кашель
  • заложенность и выделения из носа
  • тяжелое дыхание или свист
  • красные, водянистые или зудящие глаза
  • воспаление или отек век
  • зуд и покраснение кожи
  • сыпь или крапивница
  • экзема
  • головная боль
  • усталость

Основной причиной аллергии на собак являются белки, содержащиеся в их слюне, моче и шерсти.

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Животные Здоровье
NEWS
Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3