8 продуктов, которые никогда и ни за что нельзя класть в микроволновку

Микроволновая печь есть почти на каждой кухне, ведь это не заменимый прибор, который облегчает жизнь. Она отлично помогает разморозить замороженные продукты или приготовить блюда. Однако есть некоторые продукты, которые категорически нельзя класть в микроволновку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well .

Виноград

Виноград нравится многим, его часто добавляют в десерты и даже в салаты. Однако его точно нельзя класть в микроволновку.

Если вы разогреваете в микроволновке десерт, в составе которого есть свежий виноград, это тоже может быть небезопасно. Микроволновка превратит виноград в "расплавленную плазму". Он может взорваться внутри прибора.

"Удивительная реакция происходит во время разогрева винограда в микроволновке. В частности, это происходит, когда он разрезан пополам. Создается плазма, которая выглядит как минипятно" - рассказала эксперт по питанию Габриэль Макграт.

Сырые яйца

Если вы хотите поместить сырые яйца, хранящиеся в холодильнике, в микроволновку, то остановитесь немедленно!

Яйца со скорлупой могут мгновенно взорваться и создать огромный беспорядок, а в некоторых случаях и повредить прибор. Разогревать яйца в микроволновке можно только без скорлупы.

"Доказано, что целые сырые яйца взрываются в микроволновке, и даже могут взорваться у вас во рту, когда вы их укусите. Это может привести к проблемам со слухом", - добавила эксперт.

Обработанное мясо

Под воздействием микроволнового излучения обработанное мясо образует продукты окисления холестерина (COP). Специалист добавила, что это приводит к развитию атеросклероза (образование бляшек и отверждение артерий).

Итак, разогревая их в микроволновке, вы можете поставить под угрозу здоровье своего сердца. Лучше избегать этого с обработанным мясом, чтобы быть осторожным.

Морковь

Несмотря на то, что морковь действительно можно готовить и разогревать в микроволновке, сырые неочищенные овощи потенциально опасны. Если их неплохо помыть, то грязь и минералы из почвы могут вызвать искры в приборе.

И то же касается хот-догов. Дуга может возникнуть из-за неравномерного смешивания соли и добавок. Если это произойдет, немедленно выключите микроволновку.

Грудное молоко или смесь

Чтобы защитить ребенка, не ставьте грудное молоко в микроволновку. Микроволновка не распределяет тепло равномерно, что может создать очень горячие пятна в жидкости, а это опасно для ребенка.

Габриэль МакГрат советует вместо этого поставить бутылку под горячую проточную воду из-под крана. Это займет примерно одну-две минуты. Так молоко безопасно нагреется.

Перец чили

Перец чили, а особенно острейшие его виды, имеет в своем составе взрывоопасный элемент - капсаицин.

Если перец положить под прямые электромагнитные лучи, он начинает дымить и даже загореться. Дым и огонь из красного перца может серьезно обжечь кожу.

Вода

Что может быть легче, чем подогреть воду в микроволновке. Но статистика свидетельствует, что много ожогов, особенно у детей, возникали после нагревания воды в микроволновке. Электромагнитные волны из микроволновки очень сильно подогревают воду, от чего молекулы воды расщепляются, что и может сопровождаться даже кипением и взрывом сосуда.

Соусы

Разогрев томатного соуса в микроволновке часто может привести к "пищевому" взрыву и, как следствие, опасности поражения электрическим током.

Все потому, что температура, необходимая для нагревания томатного соуса, обычно высока, поэтому в печи успевает накопиться много пара.

"Вместо этого разогревайте соусы на плите, где вы можете их перемешивать, чтобы избежать образования горячих пятен. Это сохранит ваше здоровье и избавит вас от хлопот с уборкой", - добавила эксперт по питанию.