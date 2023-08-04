Работать дольше не обязательно: в ПФУ рассказали о "правильном" возрасте выхода на пенсию

Когда можно выйти на пенсию

В 2023 году право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет возникает при наличии у человека 30 лет страхового стажа соответственно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Если лицо в 60-летнем возрасте не имеет нужного страхового стажа для выхода на пенсию, то право на выплаты возникнет при достижении более позднего возраста.

Однако может сложиться ситуация, когда человек уже достиг 60 лет, но имеет стаж 29 лет и три месяца, например. В таком случае нужно набрать недостающее количество страхового стажа или заключить договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

В течение того времени, которого не хватает для выхода на пенсию, нужно платить добровольные взносы в размере не менее минимального страхового взноса - по 1474 гривен ежемесячно.

После того как необходимый стаж приобретен, человек может обратиться за назначением пенсии.

Обратите внимание! Если лицу в 2023 году исполнилось 60 лет, а 30 лет страхового стажа он приобретет позже - в 2024-2025 годах, то за назначением пенсии он имеет право обратиться с момента приобретения вышеупомянутого размера страхового стажа.

Продолжительность необходимого страхового стажа определяется на момент достижения пенсионного возраста, поэтому и действует соответствующая норма.

Как выйти на пенсию в 50 лет

Воспользоваться таким преимуществом могут женщины, причем независимо от своей профессии или других факторов.

Однако для этого нужно отвечать нескольким требованиям:

родить пятерых и более детей

иметь 15 лет страхового стажа

Если мать детей вышла на пенсию в 50 лет, отец этим воспользоваться уже не может. А если женщина не оформила выплату в этом возрасте, тогда мужчина может сделать это на себя.

Однако в то же время многодетный отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет и при наличии 20 лет страхового стажа.

Для этого нужно подать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность

документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж

свидетельства о рождении детей или их паспорта

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда не ранее чем за один месяц до исполнения пенсионного возраста и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

Если заявление было подано своевременно, выплаты будут поступать со дня, когда вам исполнилось 50 лет.