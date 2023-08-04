Участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно: главные условия
Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию. Для этого им необходимо иметь необходимый страховой стаж и достичь определенного возраста.
Какие условия нужны участникам боевых действий для досрочного выхода на пенсию - читайте ниже.
Как рассказали в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, право на досрочный выход на пенсию имеют:
- Мужчины по достижению 55 лет при наличии страхового стажа не меньше, чем 25 лет.
- Женщины по достижению 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
Кто попадает под категорию участника боевых действий:
- военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, участвовавшие в боевых действиях
- лица, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с пунктами 20 и 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (члены добровольческих формирований)
- лица из резервистов, военнообязанных и лиц, входивших в состав добровольческого формирования территориальной общины, которым предоставлен статус УБД в соответствии с пунктом 19 статьи 6 (участники АТО)
Досрочный выход на пенсию целесообразен, если:
- участник боевых действий не получил права на пенсию за выслугу лет, предусмотренную законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц"
- если военнослужащий продолжает военную службу, но достиг вышеуказанного пенсионного возраста и приобрел необходимый стаж
Однако есть важный нюанс. Досрочная пенсия по возрасту не может быть назначена лицам, которые работали в воинских частях (свободно наемные люди), участвовавшие в боевых действиях и которым присвоен статус УБД. Все остальные льготы для этой категории доступны.
Кроме того, в законодательстве предусмотрен досрочный выход на пенсию по возрасту для членов семей погибших участников боевых действий: родителям, женам, мужьям.
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