Участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно: главные условия

Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию. Для этого им необходимо иметь необходимый страховой стаж и достичь определенного возраста.

Какие условия нужны участникам боевых действий для досрочного выхода на пенсию - читайте ниже.

Как рассказали в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, право на досрочный выход на пенсию имеют:

Мужчины по достижению 55 лет при наличии страхового стажа не меньше, чем 25 лет.

Женщины по достижению 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Кто попадает под категорию участника боевых действий:

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, участвовавшие в боевых действиях

лица, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с пунктами 20 и 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (члены добровольческих формирований)

лица из резервистов, военнообязанных и лиц, входивших в состав добровольческого формирования территориальной общины, которым предоставлен статус УБД в соответствии с пунктом 19 статьи 6 (участники АТО)

Досрочный выход на пенсию целесообразен, если:

участник боевых действий не получил права на пенсию за выслугу лет, предусмотренную законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц"

если военнослужащий продолжает военную службу, но достиг вышеуказанного пенсионного возраста и приобрел необходимый стаж

Однако есть важный нюанс. Досрочная пенсия по возрасту не может быть назначена лицам, которые работали в воинских частях (свободно наемные люди), участвовавшие в боевых действиях и которым присвоен статус УБД. Все остальные льготы для этой категории доступны.

Кроме того, в законодательстве предусмотрен досрочный выход на пенсию по возрасту для членов семей погибших участников боевых действий: родителям, женам, мужьям.