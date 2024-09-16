Практично и эстетично: 10 советов по хранению посуды, которые облегчат быт

Ограничиться несколькими комплектами посуды

Если в шкафах нет свободного места, возможно, вещей уже многовато - гораздо больше, чем действительно нужно. Сначала отсортируйте вещи, которые вы любите - они могут остаться.

Определите вещи, которыми вы не пользуетесь по каким-либо причинам, например, тарелка со сколом или маленькая чашка - их можно выбросить.

Затем посмотрите на остальные - целые предметы, однако не самые любимые и которыми вы почти не пользуетесь. Оставьте только то, для чего есть место, а остальное можно отдать или продать.

Хранить подобное с подобным

Рекомендуют всегда размещать подобное с подобным - это не только практично, но и добавит эстетики.

Если вы планируете переставить всю посуду, найдите время, чтобы спланировать, где вы собираетесь разместить вещи, прежде чем расставлять их на полках - лучше всего сначала добавить наклейки с названиями категорий посуды. Это позволит вам вносить изменения, не таская тяжелую посуду.

Найти наиболее доступную зону

Храните предметы, которыми вы пользуетесь ежедневно, такие как тарелки, миски, кружки, стаканы и столовое серебро в пределах досягаемости. Для большинства людей это означает самые нижние полки в верхних шкафах и самые верхние ящики в нижних шкафах.

Отрегулировать полки

Очень часто полки не отрегулированы должным образом - расставлены слишком далеко друг от друга, и в результате над посудой образуется воздушная прослойка.

Попытайтесь измерить высокие предметы, которые вы хотите хранить на полке, а затем отрегулировать полку так, чтобы над этими высокими предметами оставался всего один-два сантиметра свободного пространства. Также опустите все ниже, чтобы вы могли дотянуться до вещей.

Добавить подставки для посуды на стол

Если вы не можете отрегулировать полки, можно использовать подставки для тарелок для хранения самого нужного. Другое их преимущество - их легко мыть и переставлять в другое место.

Сделать угловые полки

В угловых полках помогут использовать каждый сантиметр. Кроме этого, они идеально подходят для труднодоступных мест - можно вытащить целую полочку с посудой сразу.

Смастерить выдвижные ящики

Хранить посуду в низких шкафах иногда не менее проблематично, чем на верхних полках - они настолько широки, что трудно добраться до вещей, которые находятся дальше всего. Как решение, рекомендуют установить выдвижные ящики, чтобы легко вытащить всю посуду.

Использовать органайзеры для столовых приборов

Хотя вилки, ножи и ложки технически не являются посудой, они, безусловно, входят в повседневное использование. Чтобы не искать нужное, можно использовать органайзер или разделить ящик на секции.

Установить распределительные колышки на полках

Для штабелей предметов, которые могут сдвигаться внутри ящика, например, мисок или высоких стопок тарелок, также можно использовать распределители - или пегборд.

Своеобразная система колышков поможет закрепить все категории посуды в аккуратном порядке.

Хранить посуду на открытых полках

Для наиболее часто используемых вещей открытые полки могут стать дополнительным местом для хранения - чтобы эта посуда всегда была под рукой. Подумайте об установке неширокой полки или крючков под верхними шкафами для мелких предметов, таких как чашки или миски, которыми вы пользуетесь постоянно.