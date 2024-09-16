Практично та естетично: 10 порад щодо зберігання посуду, які полегшать побут

Обмежитися декількома комплектами посуду

Якщо у шафах немає вільного місця, можливо, речей вже забагато - набагато більше, аніж дійсно треба. Спочатку відсортуйте речі, які ви любите - вони можуть залишитися.

Визначте речі, якими ви не користуєтеся з якихось причин, наприклад, надщерблена тарілка або замале горнятко - їх можна викинути.

Потім подивіться на решту - цілі предмети, однак не найулюбленіші та якими ви майже не користуєтеся. Залиште лише те, для чого є місце, а решту можна віддати або продати.

Зберігати подібне з подібним

Рекомендують завжди розміщувати подібне з подібним - це не лише практично, а й додасть естетики.

Якщо ви плануєте переставити весь посуд, знайдіть час, щоб спланувати, де ви збираєтесь розмістити речі, перш ніж розставляти їх на полицях - найкраще спочатку додати наліпки з назвами категорій посуду. Це дозволить вам вносити зміни, не тягаючи важкий посуд.

Знайти найдоступнішу зону

Зберігайте предмети, якими ви користуєтеся щодня, такі як тарілки, миски, кухлі, склянки та столове срібло, в межах досяжності. Для більшості людей це означає найнижчі полиці у верхніх шафах і найвищі шухляди в нижніх шафах.

Відрегулювати полиці

Дуже часто полиці не відрегульовані належним чином - розставлені занадто далеко одна від одної, і в результаті над посудом утворюється повітряний прошарок.

Спробуйте виміряти найвищі предмети, які ви хочете зберігати на полиці, а потім відрегулювати полицю так, щоб над цими високими предметами залишався лише один-два сантиметри вільного простору. Також опустіть все нижче, щоб ви могли дотягнутися до речей.

Додати підставки для посуду на стіл

Якщо ви не можете відрегулювати полиці, натомість можна використати підставки для тарілок для зберігання найпотрібнішого. Інша їхня перевага - їх легко мити та переставляти в інше місце.

Зробити кутові полиці

У кутові полиці допоможуть використати кожен сантиметр. Крім цього, вони ідеально підходять для важкодоступних місць - можна витягнути цілу поличку з посудом одразу.

Змайструвати висувні шухляди

Зберігати посуд в низьких шафах іноді не менш проблематично, ніж на верхніх полицях - вони настільки широкі, що важко дістатися до речей, які знаходяться в найдалі. Як рішення, рекомендують встановити висувні шухляди, щоб легко витягнути весь посуд.

Використовувати органайзери для столових приборів

Хоча виделки, ножі та ложки технічно не є посудом, вони, безумовно, входять до повсякденного вжитку. Щоб не шукати потрібне, можна використати органайзери або розділити шухляду на секції.

Встановити розподільні кілочки на полицях

Для штабелів предметів, які можуть зсуватися всередині шухляди, наприклад, мисок або високих стопок тарілок, також можна використовувати розподілювачі - або ж пегборд.

Своєрідна система кілочків допоможе закріпити всі категорії посуду в акуратному порядку.

Зберігати посуд на відкритих полицях

Для найчастіше використовуваних речей відкриті полиці можуть стати додатковим місцем для зберігання - щоб цей посуд завжди був під рукою. Подумайте про встановлення неширокої полиці або гачків під верхніми шафами для дрібних предметів, таких як чашки або миски, якими ви користуєтесь постійно.