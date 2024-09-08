Как держать кухонную мойку чистой без агрессивной химии: 4 домашних способа

Кухонная мойка, вероятно, используется еще чаще, чем плита и холодильник, загрязняясь жиром и остатками пищи. Однако ее чистоту можно поддерживать без агрессивной химии.

Как чистить кухонную мойку

Прежде чем браться за мытье поверхностей, очистьте раковину, выбросив остатки еды из слива в мусорку. Это поможет избежать размазывания грязи и поможет лучше почистить поверхность.

Чистить кухонную мойку советуют по меньшей мере раз в неделю, а лучше всего - каждый день. Конечно, если ваша раковина загрязнена соусами или остатками пищи, лучше сразу же очистить ее во избежание неприятных запахов и накопления грязи.

Перед тем, как выбирать домашнее чистящее средство, стоит обратить внимание на материал мойки. От этого зависит выбор "ингредиентов" для моечной смеси.

Почистить содой с моющим средством

Этот метод лучше использовать на поверхностях из нержавеющей стали, хотя его можно использовать и на керамических и эмалированных поверхностях.

Не используйте моющие средства на основе отбеливателя или абразивные щетки, а также не оставляйте кислые продукты в мойке надолго. Иначе мойки из этого материала могут потерять свой вид.

Чтобы почистить керамическую, эмалированную или из нержавеющей стали мойку содой, нужно сделать следующие шаги:

сбрызнуть мойку водой;

на мокрую поверхность раковины рассыпать пищевую соду (примерно 1/2 стакана);

намочить мягкую губку теплой водой, налив моющее средство;

протереть поверхность мойки круговыми движениями, начиная с верхней части и по бокам и двигаясь вниз, добавляя моющее средство.

Когда поверхность будет чистой, промойте мойку и протрите салфеткой из микрофибры, чтобы избежать пятен от воды.

Почистить с перекисью водорода

Перекись водорода, обладающая дезинфицирующими свойствами, не только очищает, но и отбеливает белоснежную поверхность.

Сначала протрите раковину мокрой тряпкой до тех пор, пока она не станет немного влажной, а затем посыпьте ее пищевой содой так, чтобы поверхность была полностью покрыта.

Затем добавьте несколько капель перекиси водорода на соду и с помощью губки или щетки начните отчищать мойку. После тщательной очистки смойте смесь в канализацию и высушите мягкой тряпкой.

Почистить лимоном с солью

Этот метод рекомендуют применять для мытья фарфоровой мойки. Важно отметить, что не следует тереть поверхность щеткой - это может повредить материал.

Хотя для очищения фарфоровой раковины можно использовать тот же метод, что и для белых моек, для удаления пятен, особенно от ржавчины, советуют применять лимон.

Для этого на половинку лимона необходимо насыпать соль и осторожно протереть пятна. После этого промойте мойку теплой мыльной водой, а затем досуха вытрите тряпкой из микрофибры.

Почистить уксусом

Мягкое моющее средство поможет при общей очистке, а уксус удалит налет. Сначала наполните миску теплой водой и добавьте моющее средство, чтобы образовалась пена.

Окуните губку или мягкую ткань в раствор и протрите кран и ручки мойки до чистоты. Для очистки труднодоступных мест используйте старую зубную щетку. Затем промойте поверхность и вытрите насухо тряпкой из микрофибры.

Чтобы устранить известковые отложения, положите на проблемные места тряпку, смоченную белым уксусом, оставив до часа. Промойте все поверхности снова, чтобы удалить мыло, уксус и грязь. Затем тщательно протрите все поверхности тряпкой из микрофибры.