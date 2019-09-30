Великі Вуйки: стала відома дата прем’єри комедії (відео)

Кадр із серіалу "Великі Вуйки" (фото: прес-служба 1+1)

Комедійний серіал про пригоди гуцулів із "Останнього москаля" у Києві "Великі Вуйки" вийде на екран уже в жовтні

Серіал "Великі Вуйки" стартує на каналі 1+1 вже 14 жовтня. Перший епізод 16-серійного комедійного серіалу вийде на екрани о 21:45.

Як відомо, серіал, який є спін-офом популярної двосезоної комедії "Останній москаль", знімали влітку у Києві молоді українські режисери - Мітя Шмурак та Дмитро Маніфест. Зйомки проходили у самому серці столиці: на Андріївському узвозі, Річковому вокзалі, Хрещатику, Майдані Незалежності та Київському вокзалі.

Трейлер серіалу "Великі Вуйки"

Сюжет серіалу "Великі Вуйки"

У новому серіалі гуцули із села Великі Вуйки - Іван (Юрій Горбунов), Штефко (Назар Задніпровський), Бодя (Володимир Ніколаєнко) та Василь Микитюк (Володимир Горянський) потрапляють у Київ та відкривають для себе особливості життя найбільшого українського мегаполіса. За сюжетом комедії, делегація вуйок приїде до столиці, щоб потрапити на зустріч до Міністра інфраструктури та домогтися будівництва дороги у рідне село. А слідом за чоловіками вирушать до Києва і жіночі персонажі - дружина Боді Марійка (Наталія Корецька) та закохана у Штефка продавчиня Ірка (Лілія Ребрик).

Київ приготує для героїв неймовірні пригоди та випробування - вуйки розважаться на масових фестивалях, відкриють для себе модні молодіжні місця, заблукають у центрі та застрягнуть у заторі. А також гуцули зустрінуться з новими персонажами.

Ролі у серіалі отримали відомі українські зірки - Надія Мейхер, яка зіграє нове кохання Івана Петрука, Катерина Осадча, Руслан Сенічкін, Дмитро Коляденко, Євген Кот, Фагот та Фоззі із гурту ТНМК, Катерина Кухар (ворожка), Ігор Ласточкін та Михайло Поплавський, якому дісталася роль Міністра інфраструктури.

Кадри із серіалу "Великі Вуйки" (фото: прес-служба 1+1)