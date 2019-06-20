У мережі показали елітний маєток Андрія Богдана з пришвартованою яхтою

У мережі з'явилося фото, на якому видно елітний котедж і катер глави АП
Андрій Богдан, голова Адміністрації президента, має елітний маєток у Конча-Заспі. Крім цього, в його володіннях квартири, офіси, орендовані приміщення і навіть катер. Про це розповідає видання BIHUS.info.
"На цьому фото - маєток глави АП Андрія Богдана в елітній Конча-Заспі. Виглядає симпатично, правда? Найцікавіше, що і маєток, і пришвартований катер у Богдана з'явилися після початку роботи в уряді Азірова. А потім понеслося: квартири, офіси, оренда", - пишуть у Facebook-спільноті видання.
Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку глави АП (фото: facebook.com/bihus.info)
Крім того, у виданні задалися питанням, за які гроші Богдан придбав собі все своє майно. В коментарях стали висувати свої теорії:
Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку голови АП (скріншоти: facebook.com/bihus.info)
Там же додали, що раніше було опубліковано розслідування, в якому розповідається про кар'єрний злет Андрія Богдана, а також його друзів.
Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку голови АП (відео: youtube.com/BIHUS info)
Нагадаємо, що раніше скандал з блондинкою-мажоркою в партії Зеленського отримав продовження.
Раніше повідомлялося, що скандальний суддя Татьков повернув статус і зняв арешт з майна.
До цього у Зеленського підтвердили намір перенести Адміністрацію президента.