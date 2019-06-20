У мережі показали елітний маєток Андрія Богдана з пришвартованою яхтою

Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку голови АП (колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося фото, на якому видно елітний котедж і катер глави АП

Андрій Богдан, голова Адміністрації президента, має елітний маєток у Конча-Заспі. Крім цього, в його володіннях квартири, офіси, орендовані приміщення і навіть катер. Про це розповідає видання BIHUS.info.

"На цьому фото - маєток глави АП Андрія Богдана в елітній Конча-Заспі. Виглядає симпатично, правда? Найцікавіше, що і маєток, і пришвартований катер у Богдана з'явилися після початку роботи в уряді Азірова. А потім понеслося: квартири, офіси, оренда", - пишуть у Facebook-спільноті видання.

Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку глави АП (фото: facebook.com/bihus.info)

Крім того, у виданні задалися питанням, за які гроші Богдан придбав собі все своє майно. В коментарях стали висувати свої теорії:

А тут питання не стоїть про бариг Пороха або Парубія. Тут про "нові, молоді обличча", які виявилися старими регіональними мордами.

Мені подобаються коментарі. Це просто феєрверк ідіотизма. Їм розповідають про представника "нових обличч", а вони - "а де таке розслідування про Порошенка?". І 5 років всі шукали хоч щось на Порошенко, максимум що знайшли 4000 дол в офшорах. Усе.

Все це звичайна, класична мафія. А натовп недоумків вважає, що це реформи.

Звичайно на зарплату. Ніякої корупції, це ж нові обличчя.

Да ладно вам, він що, бюджет ділив, на потоках сидів? Тоді навіщо весь бруд? І головне, що він зараз для країни робить. Чи вам дали рознарядку на "труїти"?

І *б ... вистачить заздрити. У того те, у цього це. Противно. Як Порошенко узурпував все, так язики в ж*пу позасовували. А зараз ти бачиш, свобода еб* його. Тфьу на вас.

Всякій заздрісній гидоті невтямки, що професійний адвокат чесно заробляє великі гроші!

Які проблеми? Людина - кращий юрист України, у нього в клієнтах був весь бомонд України! Йому платили мільйонні ганорари! Може дозволити! В чому питання?

Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку голови АП (скріншоти: facebook.com/bihus.info)

Там же додали, що раніше було опубліковано розслідування, в якому розповідається про кар'єрний злет Андрія Богдана, а також його друзів.

Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку голови АП (відео: youtube.com/BIHUS info)

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