Скандальний суддя Татьков повернув статус і зняв арешт з майна

Фото: Віктор Татьков (з відкритих джерел)

З частини елітного майна близького оточення Татькова зняли арешт

Екс-голова Вищого господарського суду України часів президентства Віктора Януковича Віктор Татьков остаточно повернув собі статус судді. Про це йдеться в сюжеті програма "Схеми: корупція в деталях".

Також з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт.

Повідомляється, що велика палата Верховного суду 4 червня визнала незаконними та скасувала постанову Верховної ради про звільнення Татькова з посади судді Вищого госпсуду. Рішення Великої палати Верховного суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

За словами юристів, Татьков таким чином відновився в статусі судді і повернув суддівську недоторканність. У зв'язку з цим слідству буде важче вести розслідування щодо Татькова, так як тепер для затримання Татькова, взяття його під варту або арешту їм потрібно буде отримати згоду Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 30 листопада визнав незаконним і скасував постанову Верховної ради від 29 вересня 2016 року № 1631-VIII про звільнення Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України.

В кінці вересня 2016 року Верховна рада звільнила Татькова з посади судді за законом про люстрацію. У листопаді 2016 року Татьков після отримання підозри про зловживання виїхав за кордон на лікування. Йому вручили підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. Пізніше стало відомо, що Татьков відмовився від добровільної видачі Україні і просить Австрію надати йому політичний притулок.