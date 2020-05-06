ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Познер різко висловився про Зеленського: у нього не виходить

STYLERПерсони    06.05.2020 - 12:49
Познер різко висловився про Зеленського: у нього не виходить
Володимир Познер висловився про Зеленського (фото: wikimedia by Augustas Didžgalvis)

Російський тележурналіст Володимир Познер дав інтерв'ю Дмитру Гордону

Володимир Познер в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що думає про президента України Володимира Зеленского. На питання Гордона, що він думає про обрання в Україні рік тому президентом Володимира Зеленського, російський тележурналіст відповів, що "це важке питання".

"Він спочатку викликав у мене симпатію. Мені страшенно не подобався Порошенко. Мені взагалі не подобалися всі ці. Але коли я почув, що він ніби сказав усім своїм чиновникам, мовляв, не вішайте в кабінетах мій портрет, а вішайте портрети своїх дітей, мені це страшно сподобалося. У мене це викликало велику симпатію", - сказав Познер.

Російський тележурналіст підкреслив, що він не живе в Україні, тому і не відчуває "ту політику, ті дії, які він застосовує", маючи на увазі президента.

"У мене є відчуття, що у нього не дуже виходить. Я спочатку радів, коли його партія отримала більшість голосів на виборах. У мене немає відчуття, що він у справі. Можливо, він просто не може. Можливо, інші причини, багато хто говорить, що він сам не вирішує. Але я повторюю, сьогодні симпатія, яка в мене була до нього кудись зникла", - підсумував Познер.

Нагадаємо, що журналіст Володимир Познер під час інтерв'ю говорив про коронавірус, карантин, вербування КДБ, ставлення до Росії, президента РФ Володимира Путіна, анексії Криму та війні на Донбасі, про президента Володимира Зеленського, хворобу і смерть.

Володимир Познер розкритикував Зеленського (YouTube)

Як ми раніше писали, Гордон висловився про переговори Зеленського з Путіним (відео).

Заради понтів: Панін жорстко "розніс" Кремль за Кримський міст Гордон висловився про переговори Зеленського з Путіним (відео)
Новини України Дмитрий Гордон
Lite
On Top