Познер різко висловився про Зеленського: у нього не виходить

Володимир Познер висловився про Зеленського (фото: wikimedia by Augustas Didžgalvis)

Російський тележурналіст Володимир Познер дав інтерв'ю Дмитру Гордону

Володимир Познер в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що думає про президента України Володимира Зеленского. На питання Гордона, що він думає про обрання в Україні рік тому президентом Володимира Зеленського, російський тележурналіст відповів, що "це важке питання".

"Він спочатку викликав у мене симпатію. Мені страшенно не подобався Порошенко. Мені взагалі не подобалися всі ці. Але коли я почув, що він ніби сказав усім своїм чиновникам, мовляв, не вішайте в кабінетах мій портрет, а вішайте портрети своїх дітей, мені це страшно сподобалося. У мене це викликало велику симпатію", - сказав Познер.

Російський тележурналіст підкреслив, що він не живе в Україні, тому і не відчуває "ту політику, ті дії, які він застосовує", маючи на увазі президента.

"У мене є відчуття, що у нього не дуже виходить. Я спочатку радів, коли його партія отримала більшість голосів на виборах. У мене немає відчуття, що він у справі. Можливо, він просто не може. Можливо, інші причини, багато хто говорить, що він сам не вирішує. Але я повторюю, сьогодні симпатія, яка в мене була до нього кудись зникла", - підсумував Познер.

Нагадаємо, що журналіст Володимир Познер під час інтерв'ю говорив про коронавірус, карантин, вербування КДБ, ставлення до Росії, президента РФ Володимира Путіна, анексії Криму та війні на Донбасі, про президента Володимира Зеленського, хворобу і смерть.

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