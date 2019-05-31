Гордон висловився про переговори Зеленського з Путіним (відео)

Дмитро Гордон (facebook.com/gordondmitry)

Гордон назвав формат переговорів, які варто проводити на тему Криму і Донбасу

Дмитро Гордон, український журналіст та бізнесмен, який став головою виборчого штабу партії Ігоря Смешка "Сила і Честь", висловився з приводу того, чи буде проводити президент України Володимир Зеленський переговори з Путіним про повернення Криму і Донбасу.

Він зазначив, що вести переговори з президентом країни-агресора марно і політики, які заявляють, що збираються це робити, лукавлять.

"Ви знаєте, це велика проблема. Я вважаю, що, коли українські політики кажуть, що вони спробують вирішити проблему з Кримом і Донбасом, вони лукавлять. Це неможливо. Поки Путін буде в Кремлі, поки Путіна будуть обирати, поки російська політика буде імперською, загарбницькою політикою країни-агресора, доти нічого не буде", - сказав Дмитро Гордон.

Він змалював, як можуть виглядати переговори Зеленського Путіним з приводу повернення окупованих територій.

"Ось як кажуть, Зеленський повинен вести переговори з Путіним. Але вони неможливі, тому що це буде виглядати наступним чином. Путін скаже: "Давайте так, Донбас ми повертаємо вам, робіть там федералізацію, робіть вибори, з тим, щоб бойовики, які є зараз на Донбасі, потрапили ще й у Верховну Раду України, щоб розкладати Україну зсередини, з Києва. А Крим наш. Скажіть своїм західним партнерам, нехай знімають санкції і розійдемося по-доброму". Таке вирішення питання неможливо, тому що ні один президент України ніколи не зможе віддати навіть маленьку частину української території. Його винесуть вперед ногами з його кабінету. А якщо таке неможливо, то немає предмету для переговорів", - пояснив журналіст і додав, що є формат переговорів, який можливий, але він швидше за все не принесе результатів.

"Звичайно, найкращий формат, на мій погляд, це формат Будапештських переговорів, коли за один стіл сядуть президенти України, Росії, США, Франції, керівники Європейського союзу, бажано ще і канцлер Німеччини. Так, і прем'єр-міністр Великобританії. Тоді це буде якась розмова, але знову-таки, поговорять і розійдуться. Росія не збирається віддавати Крим, не збирається віддавати частину Донбасу. Особисто я розумію, що або Путіна не буде, і тоді все повернеться. Або Росія розпадеться, і їй буде не до українських територій. Тому Україні треба будувати зараз економіку усередині країни, процвітаючу. Щоб бути привабливою для українських громадян, які живуть на Донбасі і в Криму і чекати. Чекати, сидячи на березі річки, поки не пропливе повз", - висловив свою думку Гордон.

Дмитро Гордон высказалася про переговори Зеленського з Путіним (YouTube/Дмитро Гордон)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Борис Шефір, співвласник "Квартал-95" вважає, що війну на Донбасі можна закінчити домовленостями з Путіним.

А також розповідали про те, що Дмитро Гордон зробив неоднозначну заяву про те, що "росіяни і українці від початку брати".