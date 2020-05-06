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Познер резко высказался о Зеленском: у него не получается

STYLERПерсоны    06.05.2020 - 12:49
Познер резко высказался о Зеленском: у него не получается
Владимир Познер высказался о Зеленском (фото: wikimedia by Augustas Didžgalvis)

Российский тележурналист Владимир Познер дал интервью Дмитрию Гордону

Владимир Познер в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском. На вопрос Гордона, что он думает об избрании в Украине год назад президентом Владимира Зеленского, российский тележурналист ответил, что "это трудный вопрос".

"Он поначалу вызвал у меня симпатию. Мне страшно не нравился Порошенко. Мне вообще не нравились все эти. Но когда я услышал, что он будто-бы сказал всем своим чиновникам, мол, не вешайте в кабинетах мой портрет, а вешайте портреты своих детей, мне это страшно понравилось. У меня это вызвало большую симпатию", - сказал Познер.

Российский тележурналист подчеркнул, что он не живет в Украине, поэтому и не испытывает "ту политику, те действия, которые он применяет", имея в виду президента.

"У меня есть ощущение, что у него не очень получается. Я помню, радовался, когда его партия получила большинство голосов на выборах. У меня нет ощущения, что он в деле. Возможно, он просто не может. Возможно, другие причины, многие говорят, что он сам не решает. Но я повторяю, сегодня симпатия, которая у меня была к нему куда-то улетучилась", - подытожил Познер.

Напомним, что журналист Владимир Познер во время интервью говорил о коронавирусе, карантине, вербовке КГБ, отношении к России, президенте РФ Владимире Путине, аннексии Крыма и войне на Донбассе, о президенте Владимире Зеленском, болезни и смерти.

Цитату можно услышать с 52:32 минуты видео.

Владимир Познер раскритиковал Зеленского (YouTube)

Как мы ранее писали, Гордон высказался о переговорах Зеленского с Путиным (видео).

Ради понтов: Панин жестко "разнес" Кремль за Крымский мост Гордон высказался о переговорах Зеленского с Путиным (видео)
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