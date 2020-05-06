Познер розповів, як Росія Україну могла б завоювати: це не складно

Володимир Познер в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що Росія могла б завоювати Україну, але таких планів не було. Російський журналіст вважає, що якби в РФ поставили таку мету, то це було б не складно.

Гордон запитав, чи розуміють у Росії, що Путін посварив на невизначений час українців і росіян, коли відібрав Крим, вторгнувся на Донбас, та й взагалі запланував захопити всю Україну. І чи вважають там, що саме Путін винен у загибелі тисячі солдатів.

Познер не погодився з твердженням Гордона.

"Якщо б був план захопити Україну, то це можна було б зробити. Ніяких проблем", - категорично заперечив російський журналіст.

Гордон же у відповідь сказав, що план був, але на якомусь етапі щось пішло не так, коли Харків, Дніпропетровськ і Одеса змогли вистояти під натиском російських провокаторів.

Познер сказав, що точку зору Гордона звичайно ж поважає, але категорично з нею не згоден.

"Це було б не складно (захопити Україну. - Ред.). Все-таки сили абсолютно непорівнянні. Я думаю, такого плану не було", - заявив Познер.

Він також додав, що "люди (росіяни. - Ред.) не прийшли вбивати", тому що такої мети не було.

Володимир Познер в гостях у Дмитра Гордона (відео: YouTube)

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