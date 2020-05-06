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У ЗМІ назвали нову посаду Саакашвілі: призначать вже сьогодні

STYLERПерсони    06.05.2020 - 09:48
У ЗМІ назвали нову посаду Саакашвілі: призначать вже сьогодні
Михеіл Саакашвілі (фото: РБК-Україна)

Михеіл Саакашвілі вже сьогодні отримає важливу посаду

Михеіл Саакашвілі вже сьогодні, 6 травня, буде призначений секретарем Національної ради реформ. Головою ради, створеної у 2014 році, є Володимир Зеленський. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

При цьому повноваження Саакашвілі, пише Бутусов, будуть розширені. Експрезидент Грузії отримає право участі у засіданнях Кабінету Міністрів. Періодичність збору Нацради з реформ також уточнили - вона буде засідати не рідше, ніж раз на місяць.

"Тобто Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики, яку Саакашвілі зможе модерувати, ну і необмежені тепер можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах", - пише журналіст.

Також уточнюється, що посада віцепрем'єра з питань реформ, з якою у Саакашвілі "не вигоріло", безумовно, більш висока, але доступ до інформаційного простору там менший. Бутусов назвав призначення особистого ворога Путіна "важливим сигналом" з точки зору дипломатії.

Журналіст пише, що Саакашвілі поки не планує жодних різких політичних рухів, поки йому треба визначити "свій порядок денний". При цьому Зеленський ніякої конкретної стратегії для Саакашвілі не визначає, тому в ексголови Одеської ОДА руки розв'язані.У ЗМІ назвали нову посаду Саакашвілі: призначать вже сьогодні

Саакашвілі призначать секретарем Національної ради реформ (скрін: facebook.com/butusov.yuriy)

Раніше ми писали, що Михеіл Саакашвілі дуже емоційно виступав перед представниками партії "Слуга народу". З'явилося відео з КВЦ "Парковий".

Також повідомлялося, що боксери Усик і Ломаченко знялися в російському документальному фільмі, назвавши українців і росіян братніми народами.

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