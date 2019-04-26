Справа Зайцевої: спливли цікаві факти про апеляцію

Справа Олени Зайцевої (УНІАН)

Олена Зайцева готова більшу частину провини за ДТП перекласти на плечі Дронова

Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській в Харкові, вирішила оскаржити в апеляції свою провину і вважає, що вина Геннадія Дронова набагато більша. Про це розповіла журналіст Тетяна Доцяк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Олена Зайцева хоче, щоб суд переглянув її вирок і призначив їй інше покарання у вигляді 5 років позбавлення волі і звільнив її від покарання, випустивши на волю "умовно". Тетяна Доцяк розповіла, що саме Олена Зайцева збирається оскаржити в апеляції:

Зайцевій не зрозуміла ступінь її провини і за які саме дії вона отримала 10 років;

Зайцевій не зрозуміло на який сигнал світлофора вона виїхала на перехрестя – жовтий або червоний;

Зайцева впевнена, що закінчувала проїзд перехрестя так, як того вимагають правила дорожнього руху, а саме – не вдаючись до екстреного гальмування, рухалася далі для збереження безпеки руху;

Зайцева впевнена, що якщо б не Дронов – вона б проскочила;

Після удару автомобілів, у випадку з її Лексусом, який вилетів на тротуар і убив 6 людей, ще 6 травмував – діяла непереборна сила;

Винна тільки в перевищенні швидкості;

Зайцевій не зрозуміло, як вона зіткнулася з Дроновим, так як він сам у неї врізався і завадив здійснити безпечний маневр. Хоча впевнена, що з її боку це був безпечний маневр на перехресті;

Ступінь своєї провини і Дронова Зайцева оцінює, як 70 – Дронов і 30 – вона;

Просить скасувати вирок. Новий вирок призначити до 5 років позбавлення волі, звільнивши від покарання, тобто – відпустити "умовно";

Цивільні позови розділити також 70 на 30;

Крім того, Тетяна Доцяк додала, що на думку Олени Зайцевої, Геннадій Дронов її "наздоганяв" і їй незрозуміло, на який сигнал світлофора виїхав Дронов. Також вона вважає, що Дронову призначили надто суворе покарання.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов (Колаж РБК-Україна)

Олена Зайцева може порушувати право Геннадія Дронова на оскарження, так як продовжує читати матеріали справи.

"Адже учасників два, і поки вона читає, він чекає. Закон дійсно не обмежує терміни "читання", але за поданням прокурора або слідчого, суд може встановити строки. Так говориться в рішенні Конституційного суду", - додала журналіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі показали камеру Зайцевої в СІЗО.

А також розповідали про те, що з'явився новий поворот у справі Зайцевої та Дронова.