Справа Зайцевої: спливли цікаві факти про апеляцію

Олена Зайцева готова більшу частину провини за ДТП перекласти на плечі Дронова
Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській в Харкові, вирішила оскаржити в апеляції свою провину і вважає, що вина Геннадія Дронова набагато більша. Про це розповіла журналіст Тетяна Доцяк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Олена Зайцева хоче, щоб суд переглянув її вирок і призначив їй інше покарання у вигляді 5 років позбавлення волі і звільнив її від покарання, випустивши на волю "умовно". Тетяна Доцяк розповіла, що саме Олена Зайцева збирається оскаржити в апеляції:
Крім того, Тетяна Доцяк додала, що на думку Олени Зайцевої, Геннадій Дронов її "наздоганяв" і їй незрозуміло, на який сигнал світлофора виїхав Дронов. Також вона вважає, що Дронову призначили надто суворе покарання.
Олена Зайцева і Геннадій Дронов (Колаж РБК-Україна)
Олена Зайцева може порушувати право Геннадія Дронова на оскарження, так як продовжує читати матеріали справи.
"Адже учасників два, і поки вона читає, він чекає. Закон дійсно не обмежує терміни "читання", але за поданням прокурора або слідчого, суд може встановити строки. Так говориться в рішенні Конституційного суду", - додала журналіст.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі показали камеру Зайцевої в СІЗО.
А також розповідали про те, що з'явився новий поворот у справі Зайцевої та Дронова.