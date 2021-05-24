Я буду любити та поважати: Позитив вперше розповів про своє розлучення

Український музикант Олексій Завгородній (Позитив) зізнався, що зі своєю дружиною Ганною Андрійчук розлучений вже досить давно. Публічно про це стало відомо набагато пізніше і він дав право колишній дружині самостійно повідомити про це громадськості.

Про це Позитив розповів у програмі " ЖВЛ " і додав, що між ними збереглися дружні стосунки.

Він зазначив, що не знав про те, що його ексдружина розповість відверто про розлучення в програмі Насті Каменських. За словами музиканта, він не любитель публічних заяв.

"Головне, що я її дуже люблю, як людину. І найголовніше, щоб не було ніякої токсичності в цьому розлученні", - розповів Завгородній.

Пара продовжує спілкуватися і після розставання, і вони разом відвідали день народження Потапа. Як пояснив Позитив, між ними збереглися дружні стосунки.

"Ми не вороги. Стільки років разом пробути, все, через що ми пройшли...Я буду тільки любити та поважати таку людину. Звичайно, ми завжди залишимося друзями", - пояснив музикант.

Він зізнався, що розлучення відбулося не під час карантину, а трохи раніше. Але публічно про це не став розповідати ні сам Завгородній, ні його дружина Ганна Андрійчук, оскільки обидва не люблять говорити про особисте.

Анна Андрійчук працювала на телебаченні, згодом стала дизайнером і розвиває свій власний бренд модного одягу. З музикантом Олексієм Завгороднім вона познайомилася у 2006 році. У 2013 році вони офіційно уклали шлюб.

Позитив розповів про своє розлучення з дружиною