Позитив рассказал, как узнал о беременности любимой и будет ли присутствовать на родах

Так, певец сказал, что новость о беременности Юля сообщила ему через видеосвязь. В тот день Позитив находился на съемочной площадке в Одессе, и, услышав такую новость, он не смог сдержать эмоций и заплакал.

"Как можно описать первые эмоции, кроме слез и невероятной радости? Это был действительно уникальный момент, который невозможно сравнить с чем-то другим. И сейчас мы супер наслаждаемся этим состоянием и периодом", - сказал он.

Позитив с Юлией Сахневич (фото: instagram.com/positiff))

По словам экс-участника группы "Время и стекло", беременность танцовщицы протекает значительно легче, чем они ожидали - все проходит спокойно и без трудностей.

Артист признается, что этот период в его жизни еще больше развил в нем чувство ответственности, внимания и заботы.

"Независимо от того, насколько я устал, заботиться о Юле - это самое важное и приятное для меня", - сказал Алексей.

Позитив с Юлией Сахневич (фото: instagram.com/positiff))

Завгородний положительно относится к идее партнерских родов и намерен присутствовать при рождении их с Юлей малыша. Он считает, что это важно не только для него, но и для его жены.

"Мы с Юлей планируем рожать вместе. Для нас важно быть рядом друг с другом в такой важный момент, ведь это большое событие для нашей семьи и, конечно, я хочу быть там, чтобы поддержать ее и пройти этот этап вместе", - поделился исполнитель.

Позитив с Юлией Сахневич (фото: instagram.com/positiff))