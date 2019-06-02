ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харківській обл. горіло відділення з нафтопереробки

Новини » Промисловість    02.06.2019 - 17:51
У Харківській обл. горіло відділення з нафтопереробки
Фото: пожежа у відділенні по переробки нафти (dsns.gov.ua)

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

У селищі міського типу Андріївка Балаклійського району Харківської області у неділю, 2 червня, трапилась пожежа на території Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В ДСНС повідомили, що пожежа трапилась через розгерметизацію технологічного обладнання, в результаті чого стався витік газового конденсату з подальшим горінням. Вогнем була охоплена територія площею в 50 квадратних метрів.

До гасіння пожежі було залучено 6 одиниць спецтехніки, а також 36 чоловік особового складу. Пожежа була ліквідована о 12:12.

"Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на заводі "Кузня на Рибальському" сталась пожежа. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить трюм пришвартованого корабля на площі 100 кв. м., попередньо на кораблі проводилися зварювальні роботи.

Нагадаємо, що  у Кропивницькому трапилось 3 вибухи на газовій заправці. В результаті вибухів загорілось п'ять вантажних і близько десяти легкових автомобілів, що перебували на стоянці поблизу, а також дах двоповерхової будівлі, що знаходиться поруч.

У Харкові учасники акції протесту знесли бюст Жукову У Харкові в результаті вибуху гранати загинуло 2 людини
Новини України Харківпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся