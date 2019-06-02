У Харківській обл. горіло відділення з нафтопереробки

Фото: пожежа у відділенні по переробки нафти (dsns.gov.ua)

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

У селищі міського типу Андріївка Балаклійського району Харківської області у неділю, 2 червня, трапилась пожежа на території Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В ДСНС повідомили, що пожежа трапилась через розгерметизацію технологічного обладнання, в результаті чого стався витік газового конденсату з подальшим горінням. Вогнем була охоплена територія площею в 50 квадратних метрів.

До гасіння пожежі було залучено 6 одиниць спецтехніки, а також 36 чоловік особового складу. Пожежа була ліквідована о 12:12.

"Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на заводі "Кузня на Рибальському" сталась пожежа. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить трюм пришвартованого корабля на площі 100 кв. м., попередньо на кораблі проводилися зварювальні роботи.

Нагадаємо, що у Кропивницькому трапилось 3 вибухи на газовій заправці. В результаті вибухів загорілось п'ять вантажних і близько десяти легкових автомобілів, що перебували на стоянці поблизу, а також дах двоповерхової будівлі, що знаходиться поруч.