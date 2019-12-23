Пожежа в гуртожитку НАУ в Києві: студенти показали відео з палаючої будівлі

Студенти розповіли про пожежу в гуртожитку
У Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного Авіаційного Університету, який розташований на вулиці Ніжинська, 29б у Солом'янському районі. Інцидент стався у ніч проти 23 грудня.
В результаті пожежі з будівлі гуртожитку №8 було евакуйовано 300 студентів, передає "Інформатор". У мережі з'явилося відео події.
На щастя, жертв і постраждалих немає.
Зазначається, що після займання полум'я охопило підсобне приміщення на 1-му поверсі 9-поверхового корпусу. Коридори будівлі дуже швидко повністю заповнив дим.
Після ліквідації пожежі учнів не впускали назад др будівлі гуртожитку, і зараз вони розміщені в сусідньому - 7-му - корпусі.
Як видно на кадрах, студенти не сумують, грають на фортепіано та дякують сусідам за гостинність та готовність прихистити і допомогти в біді.
У ДСНС України в Києві розповіли, що загоряння виникло в 9-поверховому студентському гуртожитку та повідомили про підвищений ранг пожежі. Рятувальники виявили, що горіло побутове приміщення на 1-му поверсі загальною площею 10 "квадратів".
У Києві сталася пожежа в гуртожитку НАУ (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)
Повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію о половині першої ночі, а вогонь було повністю ліквідовано о 1:06.
На місці події працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 42 чоловіки особового складу.
В результаті інциденту згоріла і була пошкоджена меблі, побутова техніка, двері, особисті речі, закопчені стіни та стеля.
Причина загоряння встановлюється.
Відео: У Києві сталася пожежа в гуртожитку НАУ