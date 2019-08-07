Пожежа в Нотр-Дамі: стало відомо, як буде виглядати собор після реставрації

Собор Паризької Богоматері в Парижі, який сильно постраждав під час пожежі в квітні 2019 року, відреставрують китайські дизайнери, які виграли спеціальний конкурс. Про це повідомляє видання China Daily.

Китайські дизайнери представили на конкурсі, який ініціював незалежний видавець книг GoArhitest з Лос-Анджелеса, проект Paris Heart Beat. Всього на конкурс надійшло 226 пропозицій з 56 країн світу. У голосуванні брали участь не менше 30 тисяч чоловік. Китайські дизайнери також отримають приз у розмірі тисячі доларів.

Собор Паризької Богоматері в Парижі (Getty Images)

У проекті, який переміг у конкурсі, є три основних дизайнерських моменти. Перший – це капсула TimeParis. Другий – це міський калейдоскоп. І третій – це дзеркальний дах собору. Крім того, дизайнери запропонували зробити замість згорілого шпиля – "магнетичну левітаціойну установку".

Як буде виглядати Нотр-Дам після реконструкції (Фото: designboom.com)

"Новий шпиль означає пам'ять, присутність і надію людей. Капсула часу ритмічно рухається вгору і вниз, дихає і б'ється разом з містом. Зображення всередині башти шпиля створює калейдоскоп міста", - пояснили автори проекту.

Собор Паризької Богоматері в Парижі (Getty Images)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Парижі через недбалість робітників загорівся Собор Паризької Богоматері. Відомо, що багато історичних цінностей вдалося врятувати.

А також ми писали про те, що експерти попередили про те, що над Нотр-Дамом нависла серйозна загроза.