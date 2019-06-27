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Пожежа під Києвом: жителів столиці попередили про небезпеку для здоров'я

STYLERЖиття    27.06.2019 - 11:12
Пожежа під Києвом: жителів столиці попередили про небезпеку для здоров'я
Пожежа під Києвом на складах стала причиною загрози забруднення повітря (фото: колаж РБК-Україна)

Пожежа на складах секонд-хенда може стати проблемою для самопочуття киян

Пожежа під Києвом сталася вчора, 26 червня, в селі Петропавлівська Борщагівка. На території колишнього гумового заводу загорілися склади секонд-хенду (2500 кв. м.). Про це йдеться в повідомленні КМДА.

За даними відомства, вчора заміри повітря не показали забруднень, але ситуація може змінитися через сильних поривів вітру.

Пожежа під Києвом: жителів столиці попередили про небезпеку для здоров'я

Щоб обмежити потрапляння шкідливих речовин в організм експерти радять жителям Києва поменше перебувати на відкритому повітрі. Особливо це стосується дітей та вагітних жінок.

Пожежа під Києвом: жителів столиці попередили про небезпеку для здоров'я

Крім того, вікна слід тримати закритими, особливо вночі та рано вранці. Відкрите вікно необхідно завісити вологою тканиною і періодично її міняти.

Пожежа під Києвом: жителів столиці попередили про небезпеку для здоров'я

Також слід включити системи кондиціонування та очищення повітря і проводити вологе прибирання. Щоб збільшити вологість повітря можна поставити ємності з водою.

Пожежа під Києвом: жителів столиці попередили про небезпеку для здоров'я

В такі моменти також необхідно більше вживати рідини - до 2-3 літрів на день для дорослих.

Пожежу під Києвом на складах став причиною загрози забруднення повітря (відео: YouTube/ГУ ДСНС України у Київській області)

Не варто гуляти під дощем, а якщо ви потрапили під дощ, то слід постаратися якомога швидше прийняти душ. Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Пожежу під Києвом на складах став причиною загрози забруднення повітря (відео: YouTube/informator.ua)

Нагадаємо, що Кличко ледь не загинув під час відпочинку на яхті, на якій почалася пожежа.

Раніше повідомлялося про те, що під Дніпром загорілася електричка на ходу, щоб врятуватися, люди вистрибували з вагонів.

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