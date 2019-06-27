Пожежа під Києвом: жителів столиці попередили про небезпеку для здоров'я

Пожежа під Києвом на складах стала причиною загрози забруднення повітря (фото: колаж РБК-Україна)

Пожежа на складах секонд-хенда може стати проблемою для самопочуття киян

Пожежа під Києвом сталася вчора, 26 червня, в селі Петропавлівська Борщагівка. На території колишнього гумового заводу загорілися склади секонд-хенду (2500 кв. м.). Про це йдеться в повідомленні КМДА.

За даними відомства, вчора заміри повітря не показали забруднень, але ситуація може змінитися через сильних поривів вітру.

Щоб обмежити потрапляння шкідливих речовин в організм експерти радять жителям Києва поменше перебувати на відкритому повітрі. Особливо це стосується дітей та вагітних жінок.

Крім того, вікна слід тримати закритими, особливо вночі та рано вранці. Відкрите вікно необхідно завісити вологою тканиною і періодично її міняти.

Також слід включити системи кондиціонування та очищення повітря і проводити вологе прибирання. Щоб збільшити вологість повітря можна поставити ємності з водою.

В такі моменти також необхідно більше вживати рідини - до 2-3 літрів на день для дорослих.

Пожежу під Києвом на складах став причиною загрози забруднення повітря (відео: YouTube/ГУ ДСНС України у Київській області)

Не варто гуляти під дощем, а якщо ви потрапили під дощ, то слід постаратися якомога швидше прийняти душ. Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Пожежу під Києвом на складах став причиною загрози забруднення повітря (відео: YouTube/informator.ua)

Нагадаємо, що Кличко ледь не загинув під час відпочинку на яхті, на якій почалася пожежа.

Раніше повідомлялося про те, що під Дніпром загорілася електричка на ходу, щоб врятуватися, люди вистрибували з вагонів.