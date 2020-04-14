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У Чорнобильській зоні згоріли 30% туристичних об'єктів

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 19:56
У Чорнобильській зоні згоріли 30% туристичних об'єктів
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні, вид з об'єкта "Укриття" (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Через пожежу пропали поліські села і деякі металеві локації

В результаті масштабної пожежі в Чорнобильській зоні, який гасили десять днів, згоріли 30% туристичних об'єктів. Про це повідомив директор Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко в ефірі "Громадського".

За його словами, через пожежу пропали поліські села і деякі металеві локації.

"Понад 30% туристичних локацій втрачено повністю і відновленню не підлягають. Тому що ми показували в багатоденних турах старенькі радянські бази відпочинку... Втрачені досить багато сіл поліських... Втрачені навіть деякі металеві локації", - повідомив він.

Він також зазначив, що пожежа нанесла серйозний удар для "туризму, спадщини та історії".

"Будемо розмовляти з адміністрацією. Частина локацій, ймовірно, будемо якось намагатися відтворити, можливо навіть з використанням сучасних технологій, як додана реальність. Тому що ми повинні показати людям, що приїжджають, принаймні, що тут було", - додав він.

У той же час, Ємельяненко додав, що основні туристичні локації не постраждали.

"Наприклад, містечко Чорнобиль, режимний, в якому працюють робітники, містечко Чорнобиль-2, військовий, де розташована станція радіолокації... Місто Прип'ять, в ньому буквально за межі пройшов вогонь", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні. Рівень радіаційного фону в нормі.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін виділив 100 млн гривень на гасіння пожеж у Чорнобильській зоні.

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Новини України Чорнобильпожежа
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