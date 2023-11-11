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Избавился кудрей. Гарри Стайлз побрился налысо и шокировал фанатов (фото)

Суббота 11 ноября 2023 18:20
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Избавился кудрей. Гарри Стайлз побрился налысо и шокировал фанатов (фото) Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Автор: Иванна Пашкевич

Британский певец Гарри Стайлз появился на публике с абсолютно бритой головой: его видели на концерте U2 с подругой Тейлор Рассел

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ.

Гарри Стайлз побрился налысо

Журналисты опубликовали видео с концерта музыкальной группы U2.

На них изображен 29-летний исполнитель вместе с канадской актрисой Тейлор.

На размещенных кадрах видно, что артист сменил имидж, побрившись налысо.

Фаны певца не оценили его новую прическу

Многие поклонники Стайлза были разочарованы его новым образом.

Избавился кудрей. Гарри Стайлз побрился налысо и шокировал фанатов (фото)

Гарри Стайлз с новой прической (фото: скриншот с видео)

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