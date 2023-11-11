Избавился кудрей. Гарри Стайлз побрился налысо и шокировал фанатов (фото)
Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Британский певец Гарри Стайлз появился на публике с абсолютно бритой головой: его видели на концерте U2 с подругой Тейлор Рассел
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ.
Гарри Стайлз побрился налысо
Журналисты опубликовали видео с концерта музыкальной группы U2.
На них изображен 29-летний исполнитель вместе с канадской актрисой Тейлор.
На размещенных кадрах видно, что артист сменил имидж, побрившись налысо.
Фаны певца не оценили его новую прическу
Многие поклонники Стайлза были разочарованы его новым образом.
Гарри Стайлз с новой прической (фото: скриншот с видео)
- Я очень люблю Гарри Стайлза, и я буду защищать все, что он делает, но эта стрижка - мне жаль
- Как тебя назовут Гарри Стайлз без прически
- Гарри Стайлз переживает кризис среднего возраста
- Никогда не думал о том, что когда-нибудь увижу в СМИ заголовки: "Гарри Стайл побрил голову""
- Что он сделал со своими волосами?
- Гарри, у тебя есть 48 часов, чтобы отрастить волосы
Ранее Лилия Подкопаева показала подросшую доченьку-красавицу.
Также мы рассказали, что дом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже 10 лет.