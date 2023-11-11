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Позбувся кучерів. Гаррі Стайлз поголився наголо і шокував фанів (фото)

Субота 11 листопада 2023 18:20
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Позбувся кучерів. Гаррі Стайлз поголився наголо і шокував фанів (фото) Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Автор: Іванна Пашкевич

Британський співак Гаррі Стайлз з’явився на публіці з абсолютно поголеною головою: його бачили на концерті U2 з подругою Тейлор Рассел.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал видання TMZ.

Гаррі Стайлз поголився наголо

Журналісти опублікували відео з концерту музичного гурту U2.

На них зображений 29-річний виконавець разом з канадською актрисою Тейлор.

На розміщених кадрах видно, що артист змінив імідж, поголившись налисо.

Фани співака не оцінили його нову зачіску

Багато шанувальників Стайлза були розчаровані його новим образом.

Позбувся кучерів. Гаррі Стайлз поголився наголо і шокував фанів (фото)

Гаррі Стайлз з новою зачіскою (фото: скріншот з відео)

  • Я дуже люблю Гаррі Стайлза, і я захищатиму все, що він робить, але ця стрижка - мені шкода
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  • Гаррі, у тебе є 48 годин, щоб відростити волосся

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