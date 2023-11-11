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Дом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не так

США, Суббота 11 ноября 2023 17:41
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Дом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не так Дом создан в виде ветряной мельницы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Дом в США 1950-х годов не могут продать уже 10 лет подряд. Его особенность заключается в том, что актриса Мэрилин Монро и драматург Артур Миллер проживали в этом доме, скрываясь от сплетен и печати.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американское издание о недвижимости Realtor рассказывает подробнее о необычном доме и его приключениях.

Что известно о доме

Дом построен в виде мельницы. Она состоит из двух спален и одной ванной комнаты.

Дом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не такДом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не такДом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не такДом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не так

Интерьер дома за 12 миллионов долларов (фото: realtor.com)

Его построили в 1830 году на земле с "большим потенциалом развития". Именно этот потенциал делает цену невероятно высокой как для такого объекта - 12 миллионов долларов США.

Кроме того, собственность площадью более 20 000 квадратных метров для района Амагансетт в США - большая редкость, поэтому и цена соответствующая.

Дом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не такДом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не такДом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не такДом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не так

Двор дома с ветряной мельницей (фото: realtor.com)

На рынке купли-продажи недвижимости дом появился с 2013 года, до сих пор его никто не приобрел.

Некоторые из механизмов ветряной мельницы над домом все еще являются частью трехэтажного сооружения. Владелец дома выражает надежду, что после продажи новые жильцы оставят ветряную мельницу в его первоочередном виде.

Дом, где жила Мэрилин Монро с любовником, не могут продать уже десять лет. Смотрите, что с ним не так

Так выглядит сооружение ветряной мельницы внутри (фото: realtor.com)

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