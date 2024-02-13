Вот какие продукты нельзя есть, если выпадают волосы: подробный список

Выпадение волос - довольно часто проблема у женщин. Если они выпадают слишком сильно, то следует позаботиться о своем питании.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт She Finds .

В частности, часто выпадение волос связано со стрессом и гормональными изменениями. Однако все равно следует ввести в рацион пищу, которая богата витаминами, минералами, полезными белками.

Каких продуктов избежать

Бекон

Важно знать, что переработанное мясо содержит нитраты, химические вещества и консерванты. Они могут нарушить рост волос.

Лучше употреблять больше белка, а именно рыбы, содержащей омега-3 жирные кислоты, положительно влияющие на рост волос и здоровье в целом.

Газированные напитки

В таких напитках много сахара, который вредит и вызывает воспаление в организме. Газированные напитки оказывают негативное влияние на волосяные фолликулы.

Лучше пить обычную простую воду или воду с лимоном, которая важна для выведения шлаков и токсинов из тела.

Сухие завтраки

Обычно все добавляют в сухие завтраки молоко - так вы обеспечиваете организм кальцием и витамином D. Однако содержание жира в нем может повысить уровень тестостерона в организме и способствовать выпадению волос.

Утром лучше есть яйца, ведь в них содержится белок и витамины, которые отлично влияют на состояние волос.

Суп быстрого приготовления

Когда человек спешит, то на помощь приходят супы быстрого приготовления. Такие супы экономят время, но в них содержится много натрия, который лишит тело влаги и гидратации.

Стоит отказаться от постоянного потребления суши. В их составе часто много соли, которая становится причиной активного выделения жира кожей головы, что становится причиной выпадения волос.

К тому же не забывайте про батат - он поможет забыть о выпадении волос раз и навсегда.

Ягоды содержат витамин С, обладающий сильными антиоксидантными свойствами и помогающий защитить волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами.