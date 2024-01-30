Избавьтесь от них немедленно: вот какие вещи обесценивают и "старят" вашу кухню

Кухня - это сердце дома, комната, где большинство проводит много времени. Некоторые вещи обесценивают ваш интерьер и делают его дешевым.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens .

Некачественные столешницы и дешевые шкафы

Ничто так не обесценивает кухню как некачественные кухонные столешницы и шкафы.

Столешница низкого качества может стать тревожным сигналом для потенциальных покупателей.

"Некачественные материалы столешниц и шкафов могут сделать кухню устаревшей и повлиять ее стоимость при продаже дома. Инвестируйте в долговечные и эстетически привлекательные материалы, чтобы повысить общую привлекательность", - говорит дизайнер Кэмерон Шеперд.

Некачественные столешницы и шкафы портят дизайн (фото: homesandgardens)

Не продуманный дизайн

Каждый, кто проводит достаточно времени на кухне, знает, что планировка имеет первостепенное значение для приятного приготовления пищи.

Продуманный дизайн необходим для функциональной кухни.

Для тех, у кого кухня открытой планировки, дизайнер Том Хаули говорит, что нужно разделить пространство на специальные зоны.

Это может быть зона для приготовления пищи, столовая и уютная зона отдыха. Также недостаточное место для хранения создает беспорядок, из-за чего кухня выглядит меньше и менее функциональной.

Увеличьте объем хранения с помощью хорошо спроектированных шкафов, кладовки и организационных инструментов, таких как крючки и стеллажи.

Почему важно продумывать дизайн кухни (фото: Freepik)

Старая техника

Любое устройство не может работать вечно.

Дизайнер интерьера Родни Лоуренс рассказал, что использование низкокачественной техники может действительно обесценить вашу кухню. Эксперт советует отдавать предпочтение встроенной технике.

Обновление до современных, энергоэффективных моделей улучшает функциональность и прибавляет стоимость кухни.

Плохое освещение

Каким бы эффектным ни был дизайн вашей кухни, быть в такой комнате будет неудобно, если там плохое освещение. Следует инвестировать в качественное кухонное освещение, которое может подчеркнуть самые лучшие аспекты кухни.

Правильно расположенные встроенные светильники по периметру столешницы предотвратят тени и обеспечат яркую рабочую поверхность. Декоративный свет может создать стиль и особую атмосферу.

Как освещение влияет на интерьер кухни (фото: Freepik)