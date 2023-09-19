5 распространенных ошибок, которые портят весь интерьер в доме
Чтобы создать уют в квартире, нужно правильно обустроить спальню, выбрать мебель для гостиной, а также убрать некоторые вещи, которые уже давно вышедшие из моды.
О том, какие вещи могут навредить интерьеру, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс о декоре и дизайне My Home Maker.
Постельное белье и полотенца
Часто люди тщательно подбирают оттенок штор, который будет прекрасно гармонировать с, ищут декоративные подушки, которые красиво контрастируют с обивкой дивана.
Однако, в большинстве случаев остаются безразличными к цвету постельного белья. В результате цвет и узор комплекта могут не только не гармонировать, но и противоречить общей цветовой гамме.
Постельное белье зрительно занимает много места. Лучше выбрать оттенок, который вписывается в общую палитру.
Постельное белье (фото: Freepik)
Кухонные полотенца и полотенца в ванной могут также стать проблемой. Не следует выбирать исключительно нейтральные варианты. На полотенцах может присутствовать и принт, но он должен хорошо вписываться в декор и стиль комнаты.
Разнообразные баночки в ванной
В ванной комнате быстро появляется множество разнообразных баночек и тюбиков. Многие изготовители средств гигиены и косметики по уходу за кожей выбирают для своей продукции яркую тару и этикетки.
Если все это разнообразие портит сбалансированный интерьер, то части бутылок можно избавиться, заменив их красивыми дозаторами.
Выбирайте дозаторы, несколько отличающиеся по цвету, размеру и дизайну, чтобы не спутать бальзам для волос с гелем для душа.
Как правильно хранить средства в ванной (фото: Freepik)
Сувениры
Такие вещи призваны вызвать приятные воспоминания и ассоциации, но не всегда они "вписываются" в интерьер. Вместо статуэток и магнитов, которые продаются в каждом магазине, вы можете привезти из путешествия винтажный ящик, найденный на барахолке, картину местного художника, текстиль или керамику ручной работы.
Еще одна проблема сувениров - их может быть многовато. Все они могут нравиться отдельно, но когда все они вместе на полках, то выглядят не хорошо.
Поэтому что-то из коллекции можно временно спрятать, а остальное оставить на виду.
Сувениры в доме (фото: Freepik)
Сушилка для одежды
При отсутствии необходимого помещения напольную сушку люди вынуждены размещать в жилых комнатах.
Мало у кого есть время и силы развешивать белье сушиться перед работой, а сразу после нее убирать. Лучшим решением станет приобрести сушильную бельевую машинку.
Сушка для белья (фото: Freepik)
Игрушки
Детские игрушки неизбежно распространятся по всей квартире. То же часто касается школьных тетрадей, ручек и линеек.
С этим можно смириться или попытаться привить ребенку любовь к порядку. В этом помогут красивые коробки, корзины и органайзеры.
Детские игрушки в доме (фото: Freepik)
Раньше мы сообщали, как сделать интерьер в доме дорогим и стильным.
Также читайте, как обустроить безопасное пространство для ребенка в квартире.