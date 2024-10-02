Должны быть на каждой кухне. 10 умных помощников, которые сделают процесс приготовления еды легким и приятным

Современные кухонные гаджеты делают процесс приготовления пищи быстрее и приятнее. Такие устройства становятся не просто инструментами, а настоящими помощниками на кухне. Они помогают сэкономить время, снизить уровень стресса и гарантировать, что даже сложные рецепты получатся безупречными.

Про 10 умных устройствах, которые стоит добавить в свой арсенал, чтобы готовка превратилась в настоящее удовольствие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт BBC Good Food , ориентированный на предоставление высококачественных рецептов, кулинарных советов и контента, связанного с едой.

Машина для приготовления мороженого и замороженных десертов Ninja Creami

Цена: 12 499 гривен

Ninja Creami - это настоящая находка для любителей домашнего мороженого. Всего за несколько минут она превращает замороженные ингредиенты в нежное и воздушное лакомство.

Благодаря ей вы можете экспериментировать с различными вкусами и создавать уникальные десерты, от классического сливочного мороженого до освежающих сорбетов и питательных смузи.

Кроме того, Ninja Creami очень проста в использовании и легко моется. С такой помощницей на вашей кухне, каждое лето станет еще слаще.

Ninja Creami (фото: Ninja)

Кухонный комбайн Kenwood MultiPro Go

Цена: 3 599 гривен

Кухонный комбайн Kenwood MultiPro Go - это компактное и многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на любой кухне. Благодаря своей мощности и широкому набору насадок, он позволяет быстро и легко измельчать, смешивать, нарезать и тереть различные продукты. Компактный дизайн и удобное хранение делают его идеальным выбором для небольших кухонь.

С Kenwood MultiPro Go вы сможете приготовить разнообразные блюда, от изысканных салатов до нежного пюре, а также экспериментировать с новыми рецептами.

Kenwood MultiPro Go (фото: Kenwoodworld.com)

Кофемашина Smeg BCC02

Цена: 25 199 гривен

Кофемашина Smeg BCC02 - это не просто кухонный прибор, а настоящее произведение искусства. Ее элегантный дизайн и яркие цвета станут украшением любой кухни.

Благодаря интуитивно понятному управлению, вы сможете легко приготовить свой любимый напиток: от крепкого эспрессо до нежного капучино. Высококачественные материалы и современные технологии гарантируют долговечность и надежность кофемашины.

Со Smeg BCC02 вы сможете наслаждаться вкусом свежесваренного кофе каждый день, создавая неповторимую атмосферу в вашем доме.

Smeg BCC02 (фото: TechRadar)

Мультиварка Instant Pot Duo

Цена: 3 999 гривен

Мультиварка Instant Pot Duo - это универсальный кухонный прибор, который значительно упрощает приготовление пищи. Она сочетает в себе функции скороварки, пароварки, мультиварки, йогуртницы и многих других. Благодаря ей вы сможете быстро и легко приготовить разнообразные блюда, от супов и каш до мяса и десертов.

Instant Pot Duo оснащена множеством автоматических программ, которые позволяют выбрать оптимальный режим приготовления для любого продукта. Кроме того, она имеет функцию отложенного старта, благодаря которой вы можете заранее приготовить ужин и наслаждаться им в удобное для вас время.

Instant Pot Duo (фото: Instant Pot)

Тостер Zwilling Enfinigy

Цена: 4 860 гривен

Тостер Zwilling Enfinigy - это не просто кухонный прибор, а воплощение немецкого качества и стиля. Его элегантный дизайн и функциональность делают этот гаджет незаменимым помощником на любой кухне. Благодаря инновационной технологии равномерного поджаривания, каждый тост получается золотистым и хрустящим.

Кроме того, тостер оснащен функцией разморозки и подогрева, что позволяет приготовить различные виды хлебобулочных изделий. Прочный корпус из нержавеющей стали и легкое управление делают его долговечным и удобным в использовании. С Zwilling Enfinigy вы сможете наслаждаться свежими и вкусными тостами каждый день.

Zwilling Enfinigy (фото: Home&You)

Набор кофемолок Kilner

Цена: 3 134 гривен

Набор кофемолок Kilner - это изысканное сочетание функциональности и стиля. Каждая кофемолка в этом наборе - это произведение искусства, которое станет украшением любой кухни. Благодаря ручному измельчению, вы сможете полностью контролировать степень помола кофейных зерен и раскрыть весь аромат и вкус вашего любимого напитка.

Прочный стеклянный корпус позволяет наблюдать за процессом помола, а различные размеры и дизайны дают возможность подобрать кофемолку под любой интерьер.

С набором кофемолок Kilner приготовление кофе превратится в настоящий ритуал, который подарит вам удовольствие каждый день.

Kilner (фото: The Rayware Group)

Карбонизатор Aarke 3

Цена: 8 199 гривен

Aarke Carbonator 3 - это не просто газификатор воды, а элегантный аксессуар для вашей кухни. Его минималистичный скандинавский дизайн и высококачественные материалы делают его настоящим произведением искусства. Благодаря Aarke вы сможете наслаждаться свежей газированной водой в любое время, не прибегая к покупке пластиковых бутылок.

Процесс газирования невероятно прост и быстр, а широкая цветовая гамма позволит подобрать карбонизатор под любой интерьер. С Aarke Carbonator 3 вы не только заботитесь о своем здоровье и окружающей среде, но и создаете атмосферу изысканности и стиля на вашей кухне.

Aarke Carbonator 3 (фото: Aarke)

Точилка для ножей AnySharp

Цена: 1 440 гривен

Точилка для ножей AnySharp - это универсальный инструмент, который поможет поддерживать ваши ножи в идеальном состоянии. Благодаря своей эргономичной форме и прочной конструкции, она обеспечивает безопасную и эффективную заточку.

С помощью AnySharp вы сможете легко заточить ножи любой формы и размера, от кухонных до садовых. Инновационная система заточки позволяет быстро восстановить остроту лезвия и продлить срок службы ваших ножей.

Компактные размеры и небольшой вес делают AnySharp удобной для хранения и транспортировки. С этой точилкой вы всегда сможете наслаждаться идеально наточенными ножами и готовить с удовольствием.

AnySharp (фото: Brix Design A/S)

Мини-измельчитель KitchenAid 5KFC3516

Цена: 4 990 гривен

Мини-измельчитель KitchenAid 5KFC3516 - это компактный и функциональный помощник на любой кухне. Он идеально подходит для измельчения овощей, орехов, зелени и приготовления различных соусов и пюре. Благодаря двум скоростям и импульсному режиму вы сможете достичь желаемой консистенции продуктов.

Прочный нож из нержавеющей стали легко справляется с твердыми ингредиентами, а чаша из безопасного пластика объемом 830 мл удобна в использовании и легко моется. Компактный дизайн позволяет легко хранить измельчитель даже на самой маленькой кухне.

KitchenAid 5KFC3516

Kenwood Titanium Chef Patissier XL

Цена: 31 199 гривен

Kenwood Titanium Chef Patissier XL - это многофункциональная кухонная машина, которая станет незаменимым помощником для любого кулинара. Благодаря мощному мотору и широкому набору насадок, она позволяет выполнять множество задач: замешивать тесто любой сложности, взбивать сливки и белки, измельчать овощи и орехи, а также готовить различные кулинарные изыски.

Особенностью этой модели является наличие функции подогрева чаши, что позволяет готовить тесто для хлеба и другие блюда, требующие точного температурного режима. Кроме того, встроенные весы значительно упрощают процесс приготовления, позволяя точно отмерить все ингредиенты.

Kenwood Titanium Chef Patissier XL - это сочетание профессионального качества и элегантного дизайна.

Kenwood Titanium Chef Patissier XL (фото: Good Design Awards)