Избавьтесь от них немедленно: 4 привычки, из-за которых дома всегда беспорядок

Независимо от того, сколько усилий мы прилагаем к организации пространства, часто все старания быстро сходят на нет. Почему так и какие наши повседневные действия постоянно портят наши усилия поддерживать порядок в доме?

Разбросанные повсюду бумаги

Почтовый ящик регулярно наполняется разнообразной корреспонденцией, большинство которой - это реклама или ненужные письма. Одни люди сразу сортируют эти бумаги, другие оставляют их по всему дому, обещая себе разобрать впоследствии.

Если вы склонны ко второму варианту, приучите себя собирать все бумаги в одном месте. Еще лучшим решением будет разместить мусорную корзину рядом с тем местом, где вы обычно бросаете рекламу и буклеты. Это поможет быстрее избавляться от ненужных вещей и поддерживать порядок.

Разбросанные повсюду бумаги или книги, которые вы одновременно читаете и желаете всегда держать под рукой - это вечный беспорядок (фото: Freepik.com)

Оставлять одежду на кресле в спальне

После тяжелого дня многим трудно найти силы аккуратно развешивать одежду на вешалки или складывать ее в ящики. Именно поэтому стул или кресло в комнате часто превращается в место, где скапливается одежда.

Чтобы решить эту проблему, приобретите корзину с крышкой. Когда к вам придут гости, вы сможете быстро спрятать туда грязную одежду, а в обычный день просто держите крышку открытой, чтобы сразу класть туда вещи, нуждающиеся в стирке. Это особенно удобно, когда вы очень устали и даже не хотите поднимать крышку.

Если вы привыкли оставлять на кресле одежду, которую планируете одеть еще раз, поставьте рядом несколько вешалок в тех местах, где обычно переодеваетесь. Когда все под рукой, поддерживать порядок становится гораздо легче.

Бросать все в шкаф без разбора

Этот метод многим знаком: когда не знаешь, куда девать вещи, просто бросай их в шкаф. Однако такая привычка не только не помогает организовать пространство, но часто мешает найти нужные вещи.

Попытайтесь организовать систему хранения в шкафу с помощью органайзеров. Заполните ими как верхние, так и нижние полочки. С такой системой вам уже не удастся просто так закинуть вещи на полку - придется размещать их по соответствующим отделениям.

Куча вещей в шкафу или комоде - это тоже беспорядок, даже если его и не видно (фото: Freepik.com)

Покупать вещи, для которых нет места

Если вы замечаете, что на кухне, в гостиной или в спальне становится все меньше места, возможно, пришло время пересмотреть свое отношение к покупкам.

Попытайтесь внедрить простое правило: каждая новая вещь должна заменить одну старую. К примеру, купили новый свитер? Тогда пора избавиться от одного из тех, что вы уже не носите, и передать его на благотворительность. Такая привычка поможет избежать накопления лишних вещей и сделает ваше пространство более упорядоченным.

Отказываясь от мелких, но вредных привычек можно значительно улучшить организацию пространства в доме. Важно систематически наблюдать за своими действиями и создавать удобные решения, которые помогут поддерживать чистоту и порядок ежедневно.