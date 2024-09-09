13 ошибок в уборке ванной, которые сведут на нет всю работу

Уборка в ванной комнате - это не лучший способ провести время. Однако почти все любят чистое помещение - поэтому некоторых ошибок точно следует избегать, чтобы получить желаемую красоту.

Об ошибках в уборке ванной рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Southern Living .

Сразу ставить туалетную щетку в держатель

После использования туалетной щетки не рекомендуют сразу ставить ее обратно в держатель. Вместо этого рекомендуют высушить щетку, положив ее в чашу унитаза на некоторое время, чтобы стекала жидкость.

Не протирать поверхности от пыли

В ванных комнатах, как и в других, собирается много пыли, поэтому обязательно используйте полотенце из микрофибры или пылесоса, чтобы протереть верхнюю часть унитаза, полки и стойки.

Важно сделать это до того, как вы начнете использовать воду или моющие средства, чтобы не пришлось сталкиваться с грязью из пыли.

Начинать уборку с самого грязного

Чтобы избежать распространения бактерий с одной поверхности на другую, советуют сначала чистить чистые поверхности, такие как зеркала, столешницы и раковины.

Затем следует перейти к другим поверхностям, таким как ванна или душ. Туалет следует оставить на конец уборки.

Вытирать поверхности сразу после распыления средств

Каждое химическое вещество действует и растворяет грязь за определенное время. Это значит, что вместо того, чтобы сразу вытирать поверхности, после распыления средства на поверхность нужно подождать несколько минут - иначе уборка будет недейственной.

Не вытирайте поверхности после распыления химии.

Кроме того, что средство необходимо оставить на поверхности на время, его еще необходимо смыть, особенно если это указано в инструкции.

Ведь остатки средства на душевой кабине или столешнице могут оставить налет, который будет сложнее удалить.

Не чистить швы между плиткой

Чистка швов между плиткой может быть очень сложной задачей, но если ее не выполнить, ваша безупречная ванная может выглядеть грязной и старой.

Смешивать чистящие средства

Какие средства вы ни использовали, отбеливатель и аммиак никогда не следует смешивать с другими веществами. Они образуют токсичный газ, который может оказаться крайне опасным.

Что нельзя делать в уборке ванной (иллюстративное фото: Freepik)

Не стирать душевую занавеску

Это еще одна из тех задач, которые можно откладывать надолго. Однако занавески для душа и их подкладки следует стирать регулярно - особенно часто, если в ванной комнате сыро или есть признаки плесени или грибка.

Использовать абразивные средства для керамики и кафеля

Некоторые абразивные моющие средства могут быть слишком агрессивны для деликатной отделки ванной комнаты и могут повредить такие поверхности, как нержавеющая сталь, кафель и ванна.

Лучше использовать мягкое моющее средство, разбавленное водой, или специально разработанное средство для чистки керамики.

Не чистить душевую воронку

На душевой воронке легко скапливается грязь. Если вы заметили засоренные отверстия или забившиеся распылители, скорее всего, пора ее почистить.

Тщательно очищайте душевую насадку примерно раз в месяц и дезинфицируйте ее еженедельно, чтобы предотвратить образование отложений.

Неправильно выбирать средства для уборки

Убедитесь, что вы используете правильные средства для каждой поверхности. К примеру, для изразца в ванной комнате нужны свои средства. Стекло и зеркала, а также умывальники нуждаются в других чистящих средствах.

Использовать одну губку для всех поверхностей

Каждая зона вашей ванной комнаты заслуживает отдельной губки или тряпки. Иначе можно перенести бактерии с одной поверхности на другую, например с унитаза на умывальник и душевую кабину.

Не использовать вытяжной вентилятор

После окончания уборки важно проветрить ванную комнату, чтобы обеспечить выветривание всех оставшихся в помещении химических веществ. Если у вас нет вытяжного вентилятора, просто откройте окна.