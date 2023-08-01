Избавьтесь от этой плохой привычки: вот что не стоит делать с бельем в стиральной машинке

Не более 1-3 часов

Эксперты рекомендуют развешивать белье сразу после окончания цикла стирки. Это позволит сохранить ткань в хорошем состоянии намного дольше, а мокрые вещи высохнут значительно быстрее.

Длительное хранение мокрых вещей в машинке способствует развитию плесени и бактерий - как на вещах, так и на внутренностях стиральной машинки. А еще ткань начинает впитывать затхлый запах и после высыхания одежда очень неприятно пахнет.

Кроме того, мокрые вещи в барабане лежат кучей, и даже после отжима в них есть влага, а значит, сохнуть после долгого нахождения в машинке они будут значительного дольше.

Поэтому старайтесь, чтобы вещи в машинке после стирки долго не лежали. Оптимально - не более 1-3 часов.

Что делать, если вещи пролежали дольше

Если ваша мокрая одежда вынуждена была переночевать в машинке или провести там по любой другой причине более 4-6 часов, то самое лучшее - постирайте вещи еще раз. И обязательно увеличьте температуру, чтобы устранить все неприятные последствия.

После стирки обработайте внутренние части машинки раствором воды с лимонной кислотой или содой. Протрите резинки насухо, чтобы там не осталось влаги, которая способствует развитию плесени.

Постарайтесь, чтобы такие ситуации случались нечасто, так как мокрое белье в барабане может не только ухудшить качество вашей одежды, но и приведет к быстрому износу вашей техники.