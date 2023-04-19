Избавляемся от майского жука и личинок вредителя: эффективные способы без химии

Майские жуки или хрущи способны наделать достаточно бед на огородах, погубить посаженые культуры, цветы и молодые деревья. Для борьбы с вредителями можно применять различные пестициды, но есть и альтернативные решения - натуральные способы и "народные" методы, что давно и успешно используют дачники.

Как избавиться от майских жуков и их личинок без химии - читайте в материале ниже.

Для начала отметим, что следы "злодейств" этих вредителей на огородах легко обнаружить визуально по объеденной имаго листве. А вот с личинками дело обстоит сложнее - они под землей грызут корни, поэтому выявить все часто удается уже слишком поздно, когда у растения остается мало шансов выжить.

Таким образом, рассмотрим способы противодействия майским жукам на и под поверхностью земли в садах и огородах.

Средства против личинок майских хрущей

Поливаем грунт настоем из луковой или чесночной шелухи

Такие настойки следует разводить в пропорции 1 к 3 с ведром воды. Процесс настаивания длится примерно 5 дней. После этого настоем нужно поливать грядки, причем не один раз, а в течение всего летнего сезона.

Поливка настоем листьев грецкого ореха

В ведро с теплой водой нужно добавить около 350 грамм зеленых листьев, и настаивается все только лишь одни сутки. Применять поливы тоже следует периодически для лучшего эффекта.

Раствор марганцовки

Нужно развести 5 г порошка перманганата калия (марганцовки) в 10 л воды и перемешать. После раствор готов к использованию на грядках - им следует пролить грунт возле растений.

Раствор с йодом

Следует на 10 литров воды взять 20 капель йода, и также перемешать. Наносить раствор нужно 3 раза через каждые 5 дней.

Настой на спирте

Принцип приготовления аналогичный предыдущему. Разница лишь в частоте использования - чтобы спирт не выветривался, настой используют весь сразу.

Перекапывание грунта

При перекапывании яйцекладки, которые обычно находятся на глубине 10-25 см, оказываются на поверхности. После этого вручную их следует собрать и уничтожить. Или же, если есть куры, их можно выпустить на этот участок, чтобы птицы склевали вредителей на ваших грядках.

Сидераты

Рекомендуют высаживать горчицу, белый клевер и рапс на свободных площадях на грядках после сбора урожая. Эти растения способны не только отпугнуть майских жуков, но и сделают почву непригодной для обитания их личинок.

Мульчирование

Если грунт укрыть слоем измельченной соломы, опилок и мелкими кусочками коры, он станет непреодолимым препятствием для майских жуков для откладывания в земле яиц.

Способы борьбы с майскими хрущами имаго

Световые ловушки

Так как майских жуков привлекает свет, можно установить лампу в какую-нибудь емкость, стенки которой следует смазать клеем для насекомых, и повесить на дерево. Также есть и другой вариант - развесить обычные лампочки на ветвях деревьев, а внизу поставить тазы или ведра с водой. Получая ожоги при приближении к лампочкам, насекомые падают в емкости, и не могут оттуда выбраться, и гибнут в воде.

Встряхивание хрущей с веток

Рано утром следует расстелить клеенку, брезент или любое тканевое полотнище под кронами дерева, после чего нужно встряхивать ветки, и уничтожать упавших вредителей. Чтобы добиться лучшего эффекта, процедуру следует повторять ежедневно. Важно только не переусердствовать с силой при таких трясках, чтобы не повредить ветви дерева с плодами.