Без хімії: найкращі народні засоби від колорадського жука на картоплі

Якщо на вашому городі завівся колорадський жук - боротьба з цим шкідником може затягнутися на довгі роки, з усіма витікаючими наслідками для врожаю. Комаха, що славиться своєю любов'ю до картоплі, розмножується стрімко, постійно виробляє імунітет до різних отрут, тому садівникам для ефективності доводиться комбінувати засоби проти цих жуків.

Які традиційні засоби від колорадських жуків на картоплі вважаються найкращими - читайте в матеріалі нижче.

Деякі садоводи вважають за краще обходитися без хімічних обробок рослин і не шанують інсектициди, тому застосовують проти колорадів досить результативні народні "рецепти".

Оскільки ручний збір цих шкідників і їх личинок з рослин досить трудомісткий процес, для полегшення завдання городики придумали різні хитрощі.

Серед них: розсадження певних культур біля картоплі для відлякування колорадських жуків, для їх приманки, установка різноманітних пасток, розбризкування деяких настоянок і відварів, підключення до справи комах "союзників".

Народні засоби від колорадського жука на картоплі

Жертовні рослини. Поруч з картоплею, по кутах грядки, можна посадити баклажан - колорадські жуки просто їх обожнюють, і неодмінно сповзуться до цих ласощів. Після потрібно зібрати шкідників з кущів та їх личинки.

Крім баклажана, можна посіяти квіти чорнобривці або календулу в середині посадки - вони також здатні відволікти жуків і прийняти удар на себе.

Інша хитрість - висадити трохи старого картоплі в сторонці від грядок, щоб переманити жука з основних посадок.

Пастки. Можна прикопувати між грядками кілька банок будь-якого літражу або консервних, щоб шийка була на рівні землі. Туди слід покласти нарізану часточками бульбу, краї ємності теж протерти, щоб сік заманював. Колорад заповзе в банку і не зможе вибратися.

Городники також заливають в консервні банки з часточками картоплі міцний розчин сечовини (в пропорції 1 стакан сечовини на 1 літр води). Таку отруту для шкідників слід міняти раз на тиждень.

Для відлякування. Деревна зола, цибулиння і бобові вважають ефективним способом відвадити колорадського жука від картоплі.

При посадці овоча слід покласти в лунку разом з бульбою один боб або квасолю і жменю золи або лушпиння цибулі. Для картоплі це послужить підживленням, а шкідника відлякає. Не переносять жуки і ялівець, який можна покласти при посадці бульб прямо в лунки.

Ще застосовують листя волоського горіха, які збирають восени і прикопують їх на грядках, де запланована посадка картоплі навесні. Якщо така стратегія не застосовувалася заздалегідь, то листя можна настояти у воді, процідити і потім таким настоєм обприскувати сходи.

Славиться серед городників спосіб опудрення картопляних кущів деревною золою або ж кукурудзяним борошном. Зазвичай це роблять на вологе листя (або після дощу, або по росі). Також посипають між рядами соснові тирсу.

Можна для відлякування колорадських жуків посадити між грядками кріп, календулу, настурцію або горох, квасолю, бобові.

Обприскування. Для захисту грядок картоплі від колорадів садівники також використовують відвар кульбаби та хвоща або полину. Роблять їх за таким рецептом: по 200 грамів свіжої зелені кип'ятять протягом 15 хвилин у відрі води, потім потрібно дочекатися, поки вміст охолоне, і розбавляють 0,5 літра відвару в 10 літрах води.

Можна застосувати для розчину гірчицю, яка особливо згубна для личинок жуків. Роблять її так: 100 грамів сухої гірчиці розводять в 10 літрах води та додають 100 мілілітрів 9%-го оцту, або можна розвести 100 грамів сухої гірчиці в 1 літрі води і додати трохи господарського мила.

Використовують і настоянку ялівцю проти колорадських жуків. Для цього кілька пагонів рослини заливають в 10 літрах води, потім треба почекати 3-4 години, процідити, і можна приступати до обприскування посадок.

Природні вороги колорадських жуків. Сонечка відмінно борються з цими шкідниками, і особливо ефективні проти личинок. Тому можна зібрати кілька "союзних" комах і помістити на посадках картоплі.

Ще люблять поласувати колорадом жаби, ящірки та шпаки, і якщо перших двох спеціально запросити на свій город досить проблематично, то встановити кілька шпаківень на дачі - не складно.