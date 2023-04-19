Позбавляємося травневих жуків і личинок шкідника: ефективні способи без хімії
Травневі жуки або хрущі здатні наробити достатньо лиха на городах, занапастити посаджені культури, квіти та молоді дерева. Для боротьби зі шкідниками можна застосовувати різні пестициди, але є й альтернативні рішення - натуральні способи та "народні" методи, що давно й успішно використовують дачники.
Як позбутися травневих жуків та їх личинок без хімії - читайте у матеріалі нижче.
Для початку зазначимо, що сліди "лиходійства" цих шкідників на городах легко виявити візуально по об'їденому імаго листі. А ось із личинками справа складніша - вони під землею гризуть коріння, тому виявити все часто вдається вже надто пізно, коли у рослини залишається мало шансів вижити.
Таким чином, розглянемо способи протидії хрущам на і під поверхнею землі в садах і городах.
Засоби проти личинок травневих хрущів
- Поливаємо ґрунт настоєм з цибулиння або часникового лушпиння
Такі настоянки слід розводити у пропорції 1 до 3 із відром води. Процес настоювання триває приблизно 5 днів. Після цього настоєм потрібно поливати грядки, причому не раз, а протягом усього літнього сезону.
- Поливка настоєм листя волоського горіха
У відро з теплою водою потрібно додати близько 350 грамів зеленого листя, і настоюється все лише одну добу. Застосовувати поливи також слід періодично для кращого ефекту.
- Розчин марганцівки
Потрібно розвести 5 г порошку перманганату калію (марганцівки) у 10 л води та перемішати. Після цього розчин готовий до використання на грядках - їм слід пролити ґрунт біля рослин.
- Розчин з йодом
Слід на 10 літрів води взяти 20 крапель йоду, а також перемішати. Наносити розчин потрібно 3 рази кожні 5 днів.
- Настій на спирті
Принцип приготування аналогічний попередньому. Різниця лише в частоті використання - щоб спирт не вивітрювався, настій використовують весь одразу.
- Перекопування ґрунту
При перекопуванні яйцекладки, які зазвичай знаходяться на глибині 10-25 см, виявляються на поверхні. Після цього вручну їх слід зібрати та знищити. Або ж, якщо є кури, їх можна випустити на цю ділянку, щоб птахи склювали шкідників на ваших грядках.
- Сидерати
Рекомендують висаджувати гірчицю, білу конюшину та ріпак на вільних площах на грядках після збирання врожаю. Ці рослини здатні не тільки відлякати хрущів, але і зроблять ґрунт непридатним для проживання їх личинок.
- Мульчування
Якщо ґрунт укрити шаром подрібненої соломи, тирси та дрібними шматочками кори, він стане непереборною перешкодою для хрущів для відкладання в землі яєць.
Способи боротьби з травневими хрущами імаго
- Світлові пастки
Оскільки травневих хрущів приваблює світло, можна встановити лампу в якусь місткість, стінки якої слід змастити клеєм для комах, і повісити на дерево. Також є й інший варіант - розвісити звичайні лампочки на гілках дерев, а внизу поставити тази чи відра з водою. Отримуючи опіки при наближенні до лампочок, комахи падають у ємності та не можуть звідти вибратися, й гинуть у воді.
- Струшування хрущів з гілок
Рано вранці слід розстелити клейонку, брезент або будь-яке тканинне полотнище під кронами дерева, після чого потрібно струшувати гілки, і знищувати шкідників, що впали. Щоб досягти кращого ефекту, процедуру слід повторювати щодня. Важливо тільки не перестаратися із силою при таких трясках, щоб не пошкодити гілки дерева з плодами.
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