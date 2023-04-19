Позбавляємося травневих жуків і личинок шкідника: ефективні способи без хімії

Травневі жуки або хрущі здатні наробити достатньо лиха на городах, занапастити посаджені культури, квіти та молоді дерева. Для боротьби зі шкідниками можна застосовувати різні пестициди, але є й альтернативні рішення - натуральні способи та "народні" методи, що давно й успішно використовують дачники.

Як позбутися травневих жуків та їх личинок без хімії - читайте у матеріалі нижче.

Для початку зазначимо, що сліди "лиходійства" цих шкідників на городах легко виявити візуально по об'їденому імаго листі. А ось із личинками справа складніша - вони під землею гризуть коріння, тому виявити все часто вдається вже надто пізно, коли у рослини залишається мало шансів вижити.

Таким чином, розглянемо способи протидії хрущам на і під поверхнею землі в садах і городах.

Засоби проти личинок травневих хрущів

Поливаємо ґрунт настоєм з цибулиння або часникового лушпиння

Такі настоянки слід розводити у пропорції 1 до 3 із відром води. Процес настоювання триває приблизно 5 днів. Після цього настоєм потрібно поливати грядки, причому не раз, а протягом усього літнього сезону.

Поливка настоєм листя волоського горіха

У відро з теплою водою потрібно додати близько 350 грамів зеленого листя, і настоюється все лише одну добу. Застосовувати поливи також слід періодично для кращого ефекту.

Розчин марганцівки

Потрібно розвести 5 г порошку перманганату калію (марганцівки) у 10 л води та перемішати. Після цього розчин готовий до використання на грядках - їм слід пролити ґрунт біля рослин.

Розчин з йодом

Слід на 10 літрів води взяти 20 крапель йоду, а також перемішати. Наносити розчин потрібно 3 рази кожні 5 днів.

Настій на спирті

Принцип приготування аналогічний попередньому. Різниця лише в частоті використання - щоб спирт не вивітрювався, настій використовують весь одразу.

Перекопування ґрунту

При перекопуванні яйцекладки, які зазвичай знаходяться на глибині 10-25 см, виявляються на поверхні. Після цього вручну їх слід зібрати та знищити. Або ж, якщо є кури, їх можна випустити на цю ділянку, щоб птахи склювали шкідників на ваших грядках.

Сидерати

Рекомендують висаджувати гірчицю, білу конюшину та ріпак на вільних площах на грядках після збирання врожаю. Ці рослини здатні не тільки відлякати хрущів, але і зроблять ґрунт непридатним для проживання їх личинок.

Мульчування

Якщо ґрунт укрити шаром подрібненої соломи, тирси та дрібними шматочками кори, він стане непереборною перешкодою для хрущів для відкладання в землі яєць.

Способи боротьби з травневими хрущами імаго

Світлові пастки

Оскільки травневих хрущів приваблює світло, можна встановити лампу в якусь місткість, стінки якої слід змастити клеєм для комах, і повісити на дерево. Також є й інший варіант - розвісити звичайні лампочки на гілках дерев, а внизу поставити тази чи відра з водою. Отримуючи опіки при наближенні до лампочок, комахи падають у ємності та не можуть звідти вибратися, й гинуть у воді.

Струшування хрущів з гілок

Рано вранці слід розстелити клейонку, брезент або будь-яке тканинне полотнище під кронами дерева, після чого потрібно струшувати гілки, і знищувати шкідників, що впали. Щоб досягти кращого ефекту, процедуру слід повторювати щодня. Важливо тільки не перестаратися із силою при таких трясках, щоб не пошкодити гілки дерева з плодами.