Якщо дитина просить: Комаровський розповів про заборонені продукти

Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав важливі поради щодо харчування дитини

Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо дитина випрошує солодощі. Іменитий педіатр опублікував в Instagram відео, в якому дав пораду про корисні солодощі і повідав про ситуації, коли солодке протипоказане.

Євген Комаровський з властивим йому почуттям гумору радить в першу чергу подивитися на дитячу попу - якщо вона велика, а "зі спини видно щоки", то зайві солодощі такій дитині ні до чого.

Але якщо дитина не схильна до повноти, бадьора, активна і у неї, як говориться, "шило в попі". І при цьому батьки приділяють належну увагу активності свого чада, то дитині солодощі давати можна.

Комаровський розповів, чи можна дитині давати солодощі (фото: pixabay.com)

"У житті не так багато задоволень, щоб позбавляти дитину змалку всього того, що їй подобається", - стверджує педіатр.

Наостанок Євген Комаровський зазначив, що варто звертати увагу і на вибір солодощів, віддаючи перевагу корисним, наприклад, куразі, родзинкам і так далі.

Комаровський розповів, чи можна дитині давати солодощі (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, доктор Комаровський розповів, чому в нашій країні дітям бояться давати холодну їжу і напої. Педіатр дав рекомендації щодо загартовування горла дитини.