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Комаровський розповів, що категорично не можна робити при гострому бронхіті

STYLERЖиття    17.09.2019 - 07:37
Комаровський розповів, що категорично не можна робити при гострому бронхіті
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський дав кілька цінних порад батькам

Доктор Комаровський розповів про важливий аспект догляду за дитиною, яка хворіє бронхітом. Іменитий педіатр опублікував на своїй Instagram-сторінці відповідне відео.

У відеопораді педіатр розповів, що при бронхіті не можна давати дитині фізичні навантаження, такі, як гімнастика, зарядка або навіть масаж.

Але все це стосується лише часу, коли хвороба знаходиться в гострому періоді.

"Коли дитині погано, коли вона задихається - природно ніяких зарядок і ніякої гімнастики не існує", - пише педіатр.

Комаровський розповів, що категорично не можна робити при гострому бронхіті

Комаровський розповів про бронхіт і фізичні навантаження дитини (фото: pexels.com)

Але коли дитина починає відновлюватися після хвороби, то масаж, гімнастика, а особливо дихальна - не тільки не зашкодять, але і будуть корисними, вважає педіатр.

Що стосується діагнозу "бронхіальна астма", то тут необхідний особливий підхід до фізичних навантажень.

"Для таких дітей розроблено безліч комплексів дихальної гімнастики, але, як ви розумієте, прямого відношення до лікування обструктивного бронхіту це не має", - пише Комаровський.

Комаровський розповів про бронхіт і фізичі навантаження дитини (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Варто відзначити, що раніше педіатр вже висловлювався про те, коли дитині в жодному разі не можна робити масаж.

До речі, доктор Комаровський розповів, чому в нашій країні дітям бояться давати холодну їжу і напої. Педіатр дав рекомендації щодо загартовування горла дитини.

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