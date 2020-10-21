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Чи підуть діти в школу після канікул: батькам дали відповідь

Середа 21 жовтня 2020 07:01
Чи підуть діти в школу після канікул: батькам дали відповідь
Школа (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Депутат розповів, чи підуть діти в школу після осінніх канікул

Після осінніх канікул діти повернуться до школи за умови, що в країні не буде катастрофічного сплеску захворюваності. Але якщо ж ситуація буде критична, то надійде рекомендація, щоб учні старших класів пішли на домашнє або змішане навчання.

Учні молодших класів будуть сидіти за партами. Це ж стосується і дітей, які ходять у дошкільні навчальні заклади. Про це розповів голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак в ефірі телеканалу Zik.

При цьому тотального локдауну для молодших класів не буде, оскільки, якщо маленькі діти будуть на домашньому навчанні, то батьки їх не зможуть залишити одних вдома.

Сергій Бабак розповів, що буде зі школярами після осінніх канікул (відео: YouTube)

"Якщо є певний рівень самосвідомості у старшої школи, коли їм можна вводити дистанційне навчання. Вони його сприймають, і це вже показала весна, і результати зовнішнього незалежного оцінювання пізніше влітку. Вони його сприймають, вони його засвоюють, все ОК. Система вже готова до цього. Ми це вже протестували навесні. Але для маленьких дітей в початковій школі та закладів дошкільної освіти треба все-таки зробити виняток", - заявив Бабак.

Нагадаємо, в Україні 8-річна дитина, у якої були хронічні захворювання, "згоріла" від коронавірусу.

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