ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пойдут ли дети в школу после каникул: родителям дали ответ

Среда 21 октября 2020 07:01
Пойдут ли дети в школу после каникул: родителям дали ответ
Школа (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Депутат рассказал, пойдут ли дети в школу после осенних каникул

После осенних каникул дети вернутся в школу при условии, что в стране не будет катастрофического всплеска заболеваемости. Но если же ситуация будет критическая, то поступит рекомендация, чтобы ученики старших классов пошли на домашнее или смешанное обучение.

Ученики младших классов будут сидеть за партами. Это же касается и детей, которые ходят в дошкольные учебные учреждения. Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак в эфире телеканала Zik.

При этом тотального локдауна для младших классов не будет, поскольку, если маленькие дети будут на домашнем обучении, то родители их не смогут оставить одних дома.

Сергей Бабак рассказал, что будет со школьниками после осенних каникул (видео: YouTube)

"Если есть некий уровень самосознания у старшей школы, когда им можно вводить дистанционное обучение. Они его воспринимают, и это уже показала весна, и результаты внешнего независимого оценивания позже летом. Они его воспринимают, они чего усваивают, все OK. Система уже к этому готова. Мы это уже протестировали весной. Но для маленьких детей в начальной школе и учреждений дошкольного образования нужно все-таки сделать исключение", - заявил Бабак.

Напомним, в Украине 8-летний ребенок, у которого были хронические заболевания, "сгорел" от коронавируса.

Ранее Доктор Комаровский развеял главный миф о COVID-19 и детях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь карантиншкола

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь