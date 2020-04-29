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Іспанія представила план виходу з карантину

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 10:36
Іспанія представила план виходу з карантину
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Деескалація в Іспанії буде відбуватись поступово у чотири етапи

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив план з деескалації карантинних заходів в країні, які були запроваджені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє El Pais.

Як він повідомив, деескалація в Іспанії буде відбуватись поступово і скоординовано у чотири етапи-фази з 4 травня, а кожна фаза триватиме мінімум два тижні.

"До кінця червня, як країна, ми будемо перебувати в новій нормальності, якщо еволюція епідемії буде під контролем на всіх територіях", - сказав Санчес.

Так, на 0 фазі відновлять свою роботу перукарні, ресторани, які можуть запропонувати їжу на винос, і місця, які можуть приймати замовлення.

На наступному етапі (фаза1), 11 травня, уряд планує відкрити невеликі підприємства, такі як готелі, за винятком місць загального користування. Кафе та ресторани також зможуть відкрити свої літні майданчики, але вхід всередину буде заборонений. Крім того, буде дозволено пересування в рамках однієї провінції, а також відвідування релігійних установ. Школи будуть відкриті для дітей до шести років, якщо їхні батьки повинні йти на роботу, а студенти зможуть подавати заяви на вступ або складання іспитів.

У фазі 2 люди зможуть відвідувати культурно-мистецькі заходи за участю менш як 50 осіб в приміщеннях, і менш ніж 400 осіб - на відкритому повітрі. Однак, у 3 фазі закладам дозволять обслуговування на 50% місткості. Обмеження на пересування будуть ослаблені ще більше.

Нагадаємо, в Іспанії за минулу добу зафіксували 301 летальний випадок від коронавірусу COVID-19, що на 30 менше, ніж днем раніше.

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