ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні готують роз'яснення щодо етапів виходу з карантину

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 00:12
У Кабміні готують роз'яснення щодо етапів виходу з карантину
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами Шмигаля, Україна прямує до піку захворюваності на коронавірус

Наступного тижня Кабінет міністрів України планує затвердити постанову про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину. Про це під час засідання Ради з питань економічного розвитку України заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За його словами, Україна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності на коронавірус.

"Поки що ми прямуємо до піку, який за розрахунками Національної академії наук очікується з 3 по 8 травня. Проте, в уряду є план послаблень. І ми затвердимо, як саме будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали змогу підготуватись до цього заздалегідь", - сказав Шмигаль.

Прем’єр також наголосив, що зараз уряд фокусується на підтримці малого та середнього бізнесу.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", - сказав він.

Нагадаємо, на думку прем’єра, поступове зняття обмежень дасть можливість контролювати ситуацію з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів оприлюднив план виходу з карантину. Він складається з п'яти етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня.

У Рівненській області підтвердили майже 30 нових випадків COVID-19 Через пандемію COVID-19 збільшиться кількість випадків гендерного насильства, - ООН
Новини України карантинДенис ШмигальКоронавірус
News
On Top