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В Україні з'явилося нове професійне свято. Відзначатимуть у липні

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Київ, Четвер 24 червня 2021 16:06
В Україні з'явилося нове професійне свято. Відзначатимуть у липні Фото: в Україні запровадили День тренера (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський видав указ про запровадження в Україні нового професійного свята. Глава держави запровадив День тренера.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю: установити в Україні професійне свято - День тренера", - йдеться в тексті указу Зеленського.

День тренера буде відзначатися щороку 19 липня.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

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Праздники тренер спорт Володимир Зеленський наказ
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