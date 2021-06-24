В Україні з'явилося нове професійне свято. Відзначатимуть у липні
Фото: в Україні запровадили День тренера (freepik.com)
Президент Володимир Зеленський видав указ про запровадження в Україні нового професійного свята. Глава держави запровадив День тренера.
"На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю: установити в Україні професійне свято - День тренера", - йдеться в тексті указу Зеленського.
День тренера буде відзначатися щороку 19 липня.
Указ набрав чинності з дня його опублікування.