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На українців чекають довгі вихідні завдяки Дню Конституції

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Україна, П'ятниця 25 червня 2021 12:12
На українців чекають довгі вихідні завдяки Дню Конституції Фото: на українців чекають довгі вихідні (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

На українців чекають довгі вихідні через святкування наступного понеділка Дня Конституції. Всього українці відпочиватимуть три дні - 26, 27 та 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Цьогоріч 28 червня - День Конституції - припадає на понеділок. Тож вихідні триватимуть три дні поспіль.

День Конституції відзначається в Україні на честь прийняття Основного закону в ніч з 27 на 28 червня 1996 року. Процес прийняття Конституції в залі ВР тривав 23 години. За документ проголосували 315 народних депутатів.

Це є єдиним святом, закріпленим безпосередньо в Конституції. "День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України", - йдеться в 161 статті Основного закону України.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

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