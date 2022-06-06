З'явився новий рейтинг університетів України: куди найкраще вступати

В Україні склали новий академічний рейтинг закладів вищої освіти. Рейтинг "Топ-200 Україна 2022" склали з урахуванням сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, в яких відбуваються глибинні зміни через вплив пандемії COVID-19 і повномасштабного вторгнення РФ.
Які університети потрапили в першу десятку і куди найкраще вступати у 2022 році, розповіли на сайті МОН.
Рейтинг топ - 200 кращих вищих навчальних закладів України був складений Центром міжнародних проєктів "Євроосвіта" у партнерстві з групою експертів IREG. Цей рейтинг став вже шістнадцятим.
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
3. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
4. Національний університет "Львівська політехніка"
5. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
6. Сумський державний університет
7. Львівський національний університет імені Івана Франка
8. Національний університет біоресурсів і природокористування України
9. Харківський національний університет радіоелектроніки
10. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
11. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
12. Ужгородський національний університет
13. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
14. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
15 Вінницький національний технічний університет
16. Національний авіаційний університет
17. Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
18. Національний університет "Києво-Могилянська академія"
19. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
20. Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
До речі, раніше ми публікували рейтинг кращих університетів України за індексом Гірша.
А ще ми розповідали про те, як вступити до Європейського університету під час війни.