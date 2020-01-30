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З'явився новий кандидат на пост президента РФ: родом з шоу-бізнесу

STYLERЖиття    30.01.2020 - 12:44
З'явився новий кандидат на пост президента РФ: родом з шоу-бізнесу
У Росії з'явився новий кандидат на президента РФ (Колаж РБК-Україна)

Відомий стиліст Сергій Звєрєв заявив про свої політичні амбіції

Сергій Звєрєв заявив, що готовий залишити шоу-бізнес і піти в політику. Таку заяву знаменитий стиліст зробив на предпоказі документального фільму про озеро Байкал. Звєрєв зазначив, що свою роль в шоу-бізнесі він вже зіграв. Фанати підтримали таке рішення і навіть запропонували йому спробувати себе на посаду президента.

Король російського гламуру Сергій Звєрєв зібрався в політику і заявив, що є напрямок, у якому він вже почав активно рухатися. Стиліст зізнався, що прекрасно почуває себе в ролі екозахисника. Однак, як зазначив Звєрєв "тут є якісь нюанси, які ще треба обдумати".

Останнім часом його популярність в шоу-бізнесі пішла на спад, але за словами самого Звєрєва, він реагує на це спокійно і навіть мудро.

"Якщо я став менше миготіти по телевізору, це не означає, що я став менш популярний. Я вважаю, що зробив більше тут і тут був потрібніший, ніж в безглуздій ролі на екрані", - заявив Звєрєв.

З певного часу король гламуру перетворився на громадського діяча і захисника природи. Він став організовувати екологічні акції біля озера Байкал і навіть виходив на одиничний пікет до стін Кремля. Відомий бурятський блогер навіть запропонував вручити Звєрєву медаль за заслуги перед Бурятією, тому, що стиліст особисто чистив берег водойми від сміття.

Звєрєв не приховує, що готовий йти далі – у велику політику, але за умови, що громадськість підтримає таке рішення.

Фанати Сергія Звєрєва підтримали його рішення в соціальних мережах і написали, що він гідний більшого. Вони відзначили, що йому не варто зупинятися на екополітиці, а варто спробувати свої сили на пост президента РФ.

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