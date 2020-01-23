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Дошутился про Путіна: відомому коміку довелося тікати з Росії

STYLERЖиття    23.01.2020 - 12:31
Дошутился про Путіна: відомому коміку довелося тікати з Росії
Відомий комік змушений був тікати з Росії (Колаж РБК-Україна)

Гумориста почали переслідувати в РФ за його виступ про Путіна і політику

Відомому коміку і стендаперу Олександру Долгополову довелося покинути Росію. Раніше їм зацікавилися московські правоохоронні органи, через те, що на своїх виступах він неодноразово жартував про президента Путіна.

Інформацію про те, що Долгополов залишив РФ, підтвердив його адвокат Леонід Соловйов. В цілях безпеки він відмовився назвати місце, куди вирушив комік.

"Покинув країну, поки не проясняться обставини, щоб бути спокійніше. Куди він поїхав, ми поки не можемо говорити", - сказав Соловйов у коментарі для ЗМІ.

Він додав, що кримінальної справи стосовно Долгополова поки не порушили, але поліція звернулася до адміністрації стендап-клубу HopHead в Санкт-Петербурзі й почала вимагати отримати повні відомості про коміка Олександра Долгополова, який у квітні 2019 року вступав на сцені та безсторонньо жартував про Путіна і політичну ситуацію в Росії.

Дошутился про Путіна: відомому коміку довелося тікати з Росії

Олександр Долгополов

"Мабуть, Путін подивився мій виступ і спустив своїх псів, щоб вони рознюхали всю детальну інформацію про мене", - так прокоментував ситуацію сам Долгополов.

У своїх жартах стендап-комік згадав про поділ РФ на дві частини. Одна – це люди, які "за Путіна", а друга – люди, які вміють читати, писати та робити висновки. Також він порівняв фанатів Путіна з масовкою з фільму "Божевільний Макс".

Подивитися виступ Долгополова у квітні 2019 році можна ось тут. Обережно, відео містить ненормативну лексику.

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