З'явився графік вихідних на Різдво 2022: скільки відпочинемо і чи доведеться відпрацьовувати
На Різдво 2022 нас чекає додаткова порція святкових вихідних. Відпочивати ми будемо три дні поспіль, але чи доведеться відпрацьовувати?
Про це, а також про всі свята першого місяця року - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Після триденних новорічних вихідних - 1, 2, 3 січня - будуть три робочих дні, а потім 7, 8 і 9 січня - знову вихідні.
Оскільки Різдво в цьому році в п'ятницю, ніяких переносів і відпрацювань не буде. Зате Святвечір, четвер 6 січня, буде скороченим на годину робочим днем.
У січні нас чекає 12 вихідних і 19 робочих днів.
Вихідними стануть: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.
Дивіться нижче календар вихідних і робочих днів на січень 2022.
Колаж РБК-Україна: календар на січень
Всі свята січня 2022
- 1 січня - Новий Рік; Всесвітній день миру; Всесвітній день сім'ї
- 6 січня - Святвечір
- 7 січня - Різдво Христове; Міжнародний день програмістів
- 9 січня - Міжнародний день хореографів
- 11 січня - Міжнародний день "спасибі"
- 13 січня - Щедрий вечір
- 14 Січня - Старий Новий Рік
- 15 січня - день народження Вікіпедії
- 19 січня - Хрещення Господнє (Богоявлення)
- 20 січня - День Автономної Республіки Крим
- 21 січня - Міжнародний день обіймів
- 22 січня - День Соборності і свободи України
- 23 січня - Всесвітній день снігу
- 25 січня - Тетянин день (День студента)
- 26 січня - Всесвітній день митниці; День працівники контрольно-ревізійної служби України; Всесвітній день екологічної освіти
- 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
- 28 січня - Міжнародний день захисту персональних даних
- 29 січня - День пам'яті Героїв Крут; День працівники пожежної охорони
- 31 січня - Міжнародний день ювеліра
У 2022 році нас чекає два перенесення робочих днів
Зміни в календарі нас чекають на 8 березня і День Конституції, 28 червня, так як обидва свята випадуть на вівторок.
Таким чином ми відпочивати будемо 5, 6, 7, 8 березня (відпрацьовувати 12-го), а також 25, 26, 27, 28 червня (з відпрацюванням 2 липня).
Раніше ми писали про всі важливі церковні свята січня 2022.