Шкільні канікули 2021-2022: з'явився графік зимового відпочинку учнів

У Міністерстві освіти України вже затвердили рекомендований графік шкільних канікул 2021-2022, але в деяких регіонах діти підуть на зимовий відпочинок пізніше, адже остаточне рішення приймається місцевою владою.

Коли учні підуть на відпочинок, скільки триватимуть зимові канікули, і в яких областях і містах прийняли рішення змістити ці дати - читайте нижче в матеріалі Styler .

Графік зимових канікул від МОН виглядає ось так:

зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року

Весняні канікули - з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року

літні канікули - з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року

Дати можуть зміщуватися, при цьому важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів (крім літніх канікул).

Згідно із законодавством, школи навчаються за семестровим графіком: навчальний рік має два семестри, кожен з них ділиться на дві чверті. Відпочивають учні протягом навчального року тричі: восени, взимку та навесні. Як правило, кожні канікули тривають тиждень.

При цьому є вимоги щодо кількості навчальних годин:

Початкова школа (1-4 класи) - 720 годин,

гімназія (5-9 класи) - 890 годин,

ліцей (10-11 класи) - 1110 годин.

Де зимові канікули розпочнуться за графіком, а де дати перенесуть

В Києва, за заявою голови КМДА Валентина Мондрієвського, канікули розпочнуться згідно з графіком МОН. Діти відпочиватимуть з 25 грудня по 9 січня.

У школах Харкова канікули почнуться з 30 грудня. Крім того, навчальний рік влітку продовжать ще на один тиждень через тривалі осінні канікули.

В Кременчуці діти навчатимуться аж до 31 грудня, натомість повернуться за парти вони пізніше - 17 січня.

Відзначимо, що ситуація в країні може внести певні корективи в графік шкільних канікул.