День великомучениці Катерини: коли відсвяткуємо, що не можна робити і як правильно ворожити

Велике православне свято Великомучениці Катерини Олександрійської щорічно відзначається 7 грудня. Це одне з найвідоміших "іменних" свят, в народі іменоване Катерини, Катеринин день, яке має свої особливі традиції.

Що можна і не можна робити на Катерини, прикмети, заборони, обряди і ворожіння - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Важливі традиції на Катерини

Великомучениці прийнято 7 грудня молитися про взаємну любов, щасливий шлюб, хороших супутників життя, а також про легкі пологи, якщо ви в очікуванні, здорових дітей. Адже святу вважають захисницею жінок, вагітних і наречених.

Під час молитви біля образу святої потрібно було запалювати три свічки - щоб рід не обірвався.

У цей день сім'ї можуть зібратися за святковим столом, але страви повинні бути пісні, адже зараз час Різдвяного посту (з 28 листопада по 6 грудня).

А молоді дівчата раніше збиралися на вечорниці, де ворожили на судженого. В оселі садили в горщик або ставили в воду гілочку вишні, і якщо вона розквітала до Різдва, це означало швидке заміжжя. Якщо на гілочці з'являться не тільки квіти, але і набухнуть бруньки, то в недалекому майбутньому варто чекати не тільки весілля, але і поповнення в родині.

Важливі прикмети 7 грудня

Тепла погода - морози прийдуть тільки після 17 грудня.

Навколо Місяця кола - до морозних днів і ночей.

Якщо в цей день холодно - буде голодно.

Ясна погода віщує морозну зиму.

Якщо випав сніг на суху землю - наступний рік буде неврожайним.

Багато маленьких зірок на небі - до снігопаду.

Що не можна робити на Катерини

Важко працювати, будувати, ремонтувати, і займатися рукоділлям.

Влаштовувати галасливі гуляння, танцювати, їсти м'ясо, вживати алкоголь.

Розпалювати багаття - щоб "життя не задимилося".

Як правильно ворожити 7 грудня

Візьміть скоринку хліба, залишену після вечері, покладіть її під подушку і скажіть слова: "Суджений мій ряджений, приходь скоріше, нагодую тебе". Після цього уві сні повинен привидітися майбутній супутник життя.

Покладіть в будь-яку крупу золоті, срібні та залізні предмети, що першим витягнете, такий буде достаток у майбутнього партнера.

Вранці 7 грудня налийте в таз води, зачерпніть її долонею і вмийтеся. Якщо брижі на поверхні швидко розгладжуються, значить скоро відбудеться зустріч з другою половинкою.